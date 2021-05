La Tahiti Big Air Contest attend le mara'amu

Tahiti, le 5 mai 2021 - Tahiti Kite School prévoit d'organiser, entre juin et juillet à Hitimahana, la première édition de la Tahiti Big Air Contest. Le mara'amu qui s'abat généralement dans cette période de l'année devrait offrir aux compétiteurs des conditions optimales pour envoyer de grosses figures aériennes.



Le kitesurf big air est prêt à se faire une place au fenua. La Tahiti Kite School, fondée l'année dernière par Vairea Céran-Jérusalémy et Antoine Fermon, l'une des références du kitesurf freestyle en France, organise, entre juin et juillet la première édition de la Tahiti Big Air Contest, sur le spot de Hitimahana, à Mahina.



Pour les moins initiés, le big air est une discipline des plus spectaculaires qui voit s'envoler à plusieurs mètres de haut les riders, leur permettant d'enchainer divers figures. Les organisateurs comptent sur le mara'amu qui s'abat généralement dans cette période de l'année pour offrir des conditions optimales à la vingtaine d'athlètes attendus pour l'événement. "Il nous faudrait au moins 20 nœuds de vent pour pouvoir lancer la compétition. Nous allons évidemment surveiller les conditions et, dès qu'elles seront optimales, on lancera la compétition", indique Vairea Céran-Jérusalémy.







Une wild card pour le "Lords of Tram"



Le vainqueur de la Tahiti Big Air Contest se verra attribuer une wild card (invitation) pour le "Lords of Tram" de Gruissan, le gros rendez-vous du kitesurf big air en métropole qui se tient généralement en octobre. Antoine Fermon étant déjà invité, le fenua aura donc deux représentants pour l'événement.



"Après, si des Tahitiens réussissent de bonnes performance à Gruissan, ils peuvent décrocher une invitation pour la Red Bull King of the Air, la grosse compétition internationale de kitesurf big air qui se tient à Cape Town en Afrique du sud", explique la fondatrice de la Tahiti Kite School.