La Taapuna Master lancée à huis clos

Tahiti, le 13 novembre 2020 - Après les bodyboarders jeudi, les premières séries de surf de la 26ème Taapuna Master ont été lancées ce vendredi dans d'excellentes conditions météo. Des surfeurs comme Kauli Vaast, Mihimana Braye, O'Neill Massin ou encore Enrique Ariitu, ont répondu présent pour l'évènement.



C'est parti pour la Taapuna Master. Une 26ème édition spéciale puisque la compétition se tient sans public, épidémie de coronavirus oblige. Mais les rois de la glisse du fenua, eux étaient bien présents pour l'évènement. Les bodyboarders ont lancé les hostilités jeudi. Et ce vendredi c'était au tour des surfeurs de faire leur entrée en lice, avec quelques belles séries de vagues.



Et qui de mieux pour lancer la compétition que Kauli Vaast, tout juste auréolé de sa troisième couronne européenne chez les juniors. Le surfeur de Vairao a passé sans encombre sa série du round 1, en terminant à la première place du heat. Mihimana Braye a ensuite pris le relais. Comme Vaast, Braye n'a pas connu trop de soucis en terminant premier de sa série. Le jeune Félix Bourgoin a également montré de belles dispositions lors du heat.



La compétition se poursuivra tout au long du week-end, avec les finales qui se tiendront dimanche. En plus de Kauli Vaast et de Mihimana Braye, d'autres surfeurs de talent ont également répondu présent. On retrouvera notamment sur le spot de Taapuna des athlètes comme O'Neill Massin, Enrique Ariitu, Heifara Tahutini Jr ou encore Heiarii Williams. Un beau casting donc.