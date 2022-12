La Stratégie de l'innovation validée, le Pays passe à l'action

Tahiti, le 12 décembre 2022 – Après son adoption à l'unanimité par l'assemblée de la Polynésie en octobre dernier, la Stratégie de l'innovation 2030 du Pays entre maintenant dans la phase concrète, celle de la mise en œuvre des 40 actions listées.



Il aura fallu plus d'un an de travail impliquant plus de 500 acteurs institutionnels, académiques, économiques et sociétaux pour son élaboration. La Stratégie de l'innovation 2030, baptisée “Polynésie Océan d'innovation”, a été adoptée à l'assemblée de la Polynésie le 13 octobre dernier. Elle comporte 40 actions génériques avec une dizaine de déclinaisons opérationnelles pour chacune d'entre elles à mettre en place durant les huit prochaines années afin de fournir un environnement favorable à l'innovation et faire émerger des solutions nouvelles dans les domaines d'activité stratégiques du pays. “La vision de la stratégie, c'est vraiment de faire de notre pays un territoire de solutions, une force d'innovation au cœur de l'Océanie pour favoriser notre autonomie énergétique, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique. C'est aussi ce qui est ressorti de la concertation avec beaucoup d'actions dans ce sens-là”, indique Vaimiti Dubousquet, chargée de l'innovation scientifique et technologique à la Délégation à la recherche. Le document validé, le temps est maintenant venu de le mettre en œuvre.



Son lancement effectif est prévu pour février 2023. D'ici là, des “groupes action” sont en train d'être constitués, durant le mois de décembre, par la Délégation à la recherche, qui coordonne la stratégie, puis la méthodologie de mise en œuvre sera validée au mois de janvier par les comités stratégique et opérationnel. Le comité stratégique est composé de l'ensemble du gouvernement, qui porte le projet, mais aussi de l'État et des communes, partenaires de ce plan ambitieux. De son côté, le comité opérationnel compte dans ses rangs les représentants des acteurs institutionnels, académiques, économiques et sociétaux.

Efficacité Les “groupes action” sont le cœur-même de la mise en œuvre de la stratégie. Ils sont au nombre de cinq. Quatre groupes “Innovation” – Décarbonation ; Résilience ; Valorisation ; Écotourisme – qui vont travailler sur 20 des 40 actions de la stratégie ayant pour objectif de faire émerger des solutions innovantes dans les domaines d'activité stratégiques de la Polynésie française, et le groupe “Écosystème”, qui a pour but de fournir un environnement favorable à l'innovation, va travailler sur les 20 autres. Chaque groupe est composé de quatre copilotes (un par typologie d'acteurs) et d'un pool d'une douzaine d'experts de tous horizons, sollicités en fonction des actions sur lesquelles les réunions vont porter. Celles-ci seront organisées au moins une fois tous les deux mois. “C'est le groupe qui décide de la fréquence en fonction des besoins et de l'avancée pour que chaque temps de discussion et d'échanges soit vraiment productif”, indique Vaimiti Dubousquet. “Efficacité” semble être le maître-mot de la mise en œuvre de la stratégie.



Dès février prochain donc, les “groupes action” vont d'abord prioriser les actions à mettre en place. Pour cela, ils vont déterminer leur faisabilité et l'effet de levier qu'elles vont avoir, sans pour autant avoir d'objectif chiffré en termes d'actions à mettre en œuvre par an. “Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité”, insiste Vaimiti Dubousquet. “On va essayer de commencer par les actions qui ont le plus d'impact. Mais c'est vrai qu'une petite action, rapidement mise en œuvre, même si elle n'a qu'un petit impact, va lancer la dynamique”, admet-elle. Mais les actions à plus long terme ne seront pas délaissées pour autant. “Pour celles qui vont être longues à être mises en œuvre, il faut commencer maintenant. S'il faut compter trois ans pour les mettre en place, il ne faut pas les lancer dans trois ans.”

Prioriser, chiffrer et lever les freins Une fois les actions priorisées, les groupes devront chiffrer pour chacune d'elles les moyens, que ce soient les budgets ou les ressources humaines nécessaires. Ils s'attacheront également à “lever les freins”. “Pour chaque action, l'idée est de regarder ce qui a déjà été fait et pourquoi cela n'a pas marché. Et ensuite de proposer des solutions pour pouvoir mettre en place cette action.” Les groupes seront ensuite également chargés du suivi de la mise en œuvre des différentes actions. Un premier bilan d'étape sera dressé à la fin de l'année prochaine. Il y en aura ensuite un par an avec une évaluation à mi-parcours, dans quatre ans. “Ça évolue très vite dans l'innovation”, commente Vaimiti Dubousquet. “La Stratégie de l'innovation n'est pas un document qui est totalement figé. On pourra l'actualiser dans quatre ans.”



La Stratégie de l'innovation, en revanche, est un document “nécessaire” pour avoir accès aux financements européens, nationaux et internationaux. De “gros budgets” auxquels les porteurs de projet polynésiens pourront prétendre grâce à cette feuille de route. En effet, le programme de l'Union européenne “Horizon Europe” a une enveloppe de 11 300 milliards de Fcfp dédiée à la recherche et l'innovation, celui national “France 2030” en a une de 3 600 milliards de Fcfp. Des partenariats public-privé à l'échelle locale se proposent également de financer certains projets. Rendez-vous donc à la fin de l'année prochaine pour voir si les premiers résultats de la mise en œuvre de la Stratégie de l'innovation auront été à la hauteur de l'ambition du Pays.

Appel à projets er décembre la 3e édition de l'appel à projets “Recherche et innovation : partenariat public-privé pour preuve de concept” (RIP4 2023-2025). Il propose un co-financement à hauteur de 18 millions de Fcfp pour des projets de recherche-innovation de trois ans comportant un partenariat public-privé solide et durable, et contribuant à la mise en place en Polynésie française d’une économie insulaire adaptée et résiliente.



Pour être éligible, le projet doit être porté par un organisme de recherche basé en Polynésie française, associé à un ou plusieurs acteurs économiques ou associatifs.



