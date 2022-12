La Sofidep entre au capital d'Air Moana

Tahiti, le 26 décembre 2022 – La Sofidep a fait son entrée, le 9 décembre dernier, au capital de la compagnie aérienne interinsulaire Air Moana.



La Sofidep, la Société de financement du développement de la Polynésie française, a fait son entrée au capital de la nouvelle compagnie aérienne de transport interinsulaire Air Moana. Selon un communiqué de la compagnie aérienne, le partenariat entre les deux sociétés a été scellé le 9 décembre dernier. Elle indique que la Sofidep investit dans “les entreprises polynésiennes de croissance” et qui offrent “un développement responsable ayant du sens pour la collectivité”. Selon la compagnie, “le projet d’Air Moana s’inscrit pleinement dans ces objectifs en offrant une nouvelle concurrence bénéfique pour les usagers polynésiens tout en favorisant le développement économique et social du Pays et le désenclavement des archipels”.



Air Moana, qui a lancé les réservations de ses premiers billets fin novembre, desservira dans un premier temps sept îles au départ de Tahiti en vols directs. Son premier avion, Poeiti, est arrivé à Tahiti le 19 décembre et les premiers vols devraient être opérés à partir du 13 février. Toujours selon le communiqué, Air Moana ambitionne de proposer “un transport aérien d’une qualité supérieure et offrir des tarifs plus abordables à ceux pratiqués par l’opérateur historique”.