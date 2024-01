La Socredo grande gagnante des Sapins du cœur

Tahiti, le 14 janvier 2024 – Ce samedi, s'est tenue au Hilton de Faa'a la cérémonie de clôture des “Sapins du cœur” édition 2023. Événement annuel organisé par le Village d'enfants SOS de Papara, ce dernier permet à l'association de recueillir des fonds au travers d'un concours visant à élire le plus beau sapin proposé par diverses entreprises. Un concours qui, cette année, a vu la victoire de la banque Socredo.



C'est une institution dans le paysage associatif local, le Village d'enfants SOS de Papara accueille depuis près de 30 ans les enfants, et notamment les fratries, en situation familiale précaire. Une mission grandement menée par son bureau pratiquement inchangé depuis ses débuts : “C'est une aventure qui a commencé en 1994, et donc cette année, en 2024, nous célébrons nos 30 ans”, se félicite Georges Siu, président du Village d'enfants SOS de Papara et membre fondateur de l'association. Établissement reconnu d'intérêt public, le village bénéficie depuis sa création de subventions du Pays mais qui, hélas, sont dédiées uniquement aux frais de fonctionnement et d'investissement de la structure : “Cela nous permet surtout de payer la masse salariale, ou encore l'entretien des maisons par exemple. Ces fonds nous permettent essentiellement de gérer le quotidien du village et des gens qui y vivent ou travaillent”, précise le directeur du Village d'enfants SOS de Papara, Ludovic Dupont.



Organisé depuis plusieurs années, le concours des “Sapins du cœur”, qui propose d’élire le plus beau sapin décoré par les entreprises, apporte un soutien supplémentaire à l'association et permet l'élaboration de projets concrets : “Les fonds récoltés par ce genre d'opération, les Sapins du cœur, nous permettent d'organiser et financer toutes les activités annexes et les différents besoins qui peuvent naître durant l'année chez l'enfant. À ce titre, nous proposons aux enfants des activités d'art-thérapie et d'équithérapie, ou encore des cours de voile. Et cela se chiffre vite. À savoir que pour les cours de voile, cela demande 75 000 francs à l'année par enfant”, explique Ludovic Dupont. Et le Village d’enfants SOS va plus loin. Normalement responsable des enfants jusqu'à leur majorité, ce dernier accompagne également ces jeunes individus jusqu'à leurs 21 ans lorsqu'ils présentent des projets pédagogiques ou professionnels : “Les Sapins du cœur permettent également à certains d'entre eux d'envisager de poursuivre des études en métropole. Nous les accompagnons dans ce sens, comme tout bon parent le ferait”, assure également Georges Siu avec fierté.



Et cette année, le Village d’enfants SOS se dit satisfait : “Les partenaires sont de plus en plus nombreux. Certains, même s'ils ne participent pas au concours, versent la somme requise à la participation en guise de soutien. Nous sommes ravis.” D'autres, en revanche, bons joueurs, prennent le concours très au sérieux et arborent chaque année de magnifiques sapins. Et cette année, c'est la banque Socredo qui a su s'imposer : “Nous sommes très sensibles à l'action du Village SOS de Papara et c'est toujours un grand moment d'émotion d'être à vos côtés, aux côtés des enfants. C'est un plaisir d'avoir participé à ce concours”, concluait Vincent Fabre, directeur général délégué de la Socredo, lors de la remise des prix qui s’est déroulée samedi à l’hôtel Hilton, à Faa’a.