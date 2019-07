La Société toujours en vigilance orange pour forte houle

PAPEETE, le 3 juillet 2019. L’archipel de La Société reste en vigilance orange pour forte houle. La mer du vent de Sud-Est associée au mara'amu est croisée à une houle longue de Sud-Ouest. La mer est chaotique sur l'archipel, avec des creux allant de quatre à cinq mètres. Les Tuamotu Sud sont aussi en vigilance orange pour forte houle.



Iles du vent

La mer du vent de Sud-Est associée au mara'amu est croisée à une houle longue de Sud-Ouest. La mer est chaotique sur l'archipel, avec des creux allant de 4 à 5 mètres.





Îles Sous-le-Vent

La mer du vent de Sud-Est associée au mara'amu est croisée à une houle longue de Sud-Ouest. La mer est chaotique sur l'archipel, avec des creux allant de 4 à 5 mètres.





Australes

La houle longue de Sud-Ouest s'amortit autour de 3 mètres 50 cette nuit puis 3 mètres jeudi, passant ainsi sous les seuils de vigilance.



Sud Tuamotu et Gambier



La houle longue et énergétique de Sud-Ouest atteint encore les 4 mètres cette nuit. De plus, le Mara'amu lève une mer du vent de 2 mètres 50 sur la région de Moruroa. Sur cette zone, la mer est chaotique avec des creux au large allant de 4 à 5 mètres.