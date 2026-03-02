

La Sipac touchée aussi par un préavis de grève

Tahiti le 3 mars 2026. Il n’y a pas que les organismes publics qui sont touchés par les mouvements sociaux. La direction de la Sipac a reçu ce mardi un préavis de grève de la CSTP-FO qui prendra effet dimanche 8 mars à 0 heure si les discussions préalables ne trouvent pas d’accord.



En cause dans ce mouvement, la demande de revalorisation du Smig, l’évolution tous les trois ans vers la catégorie supérieure pour les employés et le passage en agent de maîtrise au bout de cinq années de présence dans l’entreprise pour ceux ayant atteint la catégorie 8.



Une demande de majoration des heures de nuit est aussi faite ainsi qu’une réorganisation du temps de travail avec un besoin de recrutement de huit salariés supplémentaires.



Une liste de primes diverses et d’indemnités de départ à la retraite est aussi adjointe à la liste des revendications.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 3 Mars 2026 à 17:16




