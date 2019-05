La Saga recherche des bénévoles

PAPEETE, le 14 mai 2019. La Saga Tahiti recherche des bénévoles pour une récolte de fonds, petits déjeuners et goûters pour les enfants.





Êtes-vous disponibles les 31 mai, 1er juin et 2 juin ? Si oui, la Sage a besoin de vous pour récolter des fonds, petits déjeuners et goûters pour les enfants.



Depuis plus de 25 ans, l’Ecole de Voile de Arue embarque ses bateaux, ses moniteurs et son savoir-faire sur une île “Saga” pendant les grandes vacances.



L'objectif est de faire naviguer des centaines d’enfants choisis parmi les moins chanceux, leur faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles sensations à travers la voile et l’évasion.



Pendant cet événement, les enfants qui vivent la Saga apprennent bien plus que la voile et se réconcilient avec de vraies valeurs. L’activité sportive, le grand air, l’esprit de camaraderie et la considération d’une équipe à l’écoute, font des miracles.