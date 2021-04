La Russie annonce le début du retrait de ses troupes près de l'Ukraine

Moscou, Russie | AFP | jeudi 22/04/2021 - La Russie a annoncé jeudi qu'elle lancerait dès le lendemain le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée annexée, mettant fin à une présence militaire qui inquiétait l'Occident et Kiev.



La présence de ces dizaines de milliers de soldats près de l'Ukraine, qui combat déjà depuis 2014 des séparatistes prorusses dans l'Est du pays, a grandement alimenté les tensions entre Moscou et les Occidentaux et donné lieu à des passes d'armes verbales.



Les autorités ukrainiennes ont notamment accusé la Russie de chercher à "détruire" leur pays et de préparer une invasion, alors que le conflit avec les séparatistes a gagné en intensité depuis le début de l'année.



Moscou a rétorqué que ses soldats menaient des "exercices" destinés à faire face aux "actes menaçants" de l'Otan à ses frontières orientales et aux "provocations" de Kiev. Et le Kremlin a assuré à plusieurs reprises "ne menacer personne".



"Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du Sud et de l'Ouest", frontaliers de l'Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ordonnant aux soldats de "retourner vers leurs points de déploiement permanents" à partir de vendredi.



Les soldats déployés rentreront avant le 1er mai, a-t-il ajouté.



M. Choïgou était arrivé quelques heures plutôt dans cette péninsule annexée par la Russie en 2014 pour assister à l'une des phases de ces exercices militaires impliquant 10.000 militaires, l'aviation, une quarantaine de navires de guerre, la défense antiaérienne et des troupes aéroportées.



"Dans l'impasse"



Avant les manœuvres de vendredi en Crimée, plusieurs autres exercices avaient eu lieu les jours précédents en mer Noire, tandis que des dizaines de milliers de soldats -- jusqu'à 100.000 selon l'Union européenne -- étaient massés aux frontières ukrainiennes et en Crimée.



Moscou a aussi limité pour six mois la navigation de navires militaires et officiels étrangers dans trois zones au large de la péninsule annexée, notamment autour de la presqu'île de Kertch.



Cette dernière zone est la plus controversée car proche du détroit de Kertch reliant la mer Noire à la mer d'Azov, qui est d'une importance cruciale pour les exportations de céréales ou d'acier produits en Ukraine.



Ces limitations avaient été dénoncées comme une "escalade" par Washington.



Si le retrait des troupes russes devrait faire baisser la tension, le conflit entre Kiev et séparatistes prorusses se poursuit dans l'Est de l'Ukraine et a fait des dizaines de morts depuis janvier.



Un soldat ukrainien a été tué jeudi dans un bombardement sur la ligne de front, selon l'armée ukrainienne, qui accuse les rebelles de "violer intentionnellement le cessez-le-feu".



Peu avant l'annonce de la fin des manœuvres russes, des militaires ukrainiens postés près de la localité de Pisky, en périphérie de Donetsk, l'un des bastions des séparatistes, doutaient encore de la possibilité de régler la crise par le dialogue.



"Tout est dans l'impasse, personne ne veut régler le conflit par les moyens diplomatiques mais personne ne veut la guerre non plus", a relevé Kyrylo, 35 ans, un militaire chargé de la reconnaissance.



Estimant que l'Ukraine, une ex-république soviétique, faisait office de "tampon entre l'Est et l'Ouest", il a émis l'espoir que le pays rejoigne l'Alliance atlantique.



"Si on adhère à l'Otan, la Russie sera entourée de toutes parts par l'Alliance et sera foutue", a renchéri un autre soldat au nom de guerre de "Joker", 24 ans.



Le conflit dans l'Est de l'Ukraine a fait plus de 13.000 morts depuis 2014.



Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité son homologue russe Vladimir Poutine à une rencontre dans la zone du front. Une proposition restée pour l'heure sans réponse.