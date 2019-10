La Ronde fait sa promo en Chine

PAPEETE, le 8 octobre 2019 - Un partenariat a été mis en place entre l'organisation de la Ronde Tahitienne et celle du Granfondo Yunnan, une course chinoise rassemblant plusieurs milliers de participants.



Dans le cadre de la promotion de la Ronde Tahitienne 2020, Benoit Rivals, le président du vélo club de Tahiti, le club organisateur, a annoncé qu’un partenariat avait été réalisé avec les organisateurs de l’épreuve chinoise Granfondo Yunnan. Cette épreuve est prévue du 2 au 7 novembre prochains dans la région la plus touristique de la Chine et accueillera cette année pas moins de 3 000 participants d’une trentaine de nationalités différentes.



“L’organisateur de cette course chinoise diffusera des images de la Ronde Tahitienne pendant la semaine de compétition. Il distribuera également des flyers en anglais et en chinois à chaque participant”, explique Benoit Rivals. Trente minutes de présentation de la Ronde Tahitienne seront également faites pendant la soirée de gala qui clôturera l’événement. Ce dernier est “organisé par un des plus grands groupes événementiels chinois, qui prépare dès à présent la possibilité d’une participation à la Ronde Tahitienne pour quelques-uns de ses concurrents”, précise Benoit Rivals.