La Ronde Tahitienne tire sa révérence

À sa première édition, en 2011, la Ronde Tahitienne a rassemblé 253 participants, dont cinq étrangers. Et en 2019 pour sa dernière édition on comptait 629 inscrits dont 227 étrangers. Comment expliquez-vous ce succès et le rayonnement de votre cyclosportive ?



"On est monté même jusqu’à 369 participants étrangers avec deux croisières privatisées. Je pense que la communication que l’on a faite autour de l’événement, pour une discipline qui regorge de passionnés prêts à voyager, a permis de faire venir beaucoup de monde. La destination et le programme établi autour de l’épreuve ont fait le reste."



Au vu du nombre croissant d'étrangers, quel impact a eu l'événement sur l'industrie du tourisme au cours des dix dernières années ?



"L’impact pour le tourisme a été énorme pour une épreuve sportive. Les trois dernières années, on a fait une étude d’impact qui démontre les retombées économiques de notre épreuve. On a même calculé les retombées fiscales pour le Pays, démontrant que l’épreuve rapportait beaucoup plus que les subventions que l’on touchait. De toute l’histoire du sport, on a été la seule épreuve apportant une rentabilité directe et en étant capable de le faire chaque année. Tous les ans, des pensions nous demandaient d’aller chez eux, des restaurants voulaient qu’on fasse une soirée chez eux, des sponsors nous appelaient chaque année pour soutenir l’épreuve."



La Ronde Tahitienne c'était aussi des invités prestigieux sur les routes du fenua. Jimmy Casper, Bernard Thévenet, Laurent Jalabert, Bernard Hinault, Thomas Voeckler, Richard Virenque. Et Sylvain Chavanel devait parrainer l'événement en 2020. Quelle importance ont eu ces parrains pour l'événement ?



"Chaque parrain a tenu un rôle essentiel pour l’épreuve. D’une part, ils ont permis aux sportifs locaux d’être enthousiastes à participer à notre course et d’autre part, ils ont permis à notre événement de rayonner à l’international. La Ronde Tahitienne a par exemple été classée parmi les 50 plus belles épreuves cyclosportives du monde. Elle a été citée de nombreuses fois pendant le tour de France, ça a été une vitrine énorme pour notre destination."



Il y a eu neuf éditions de la Ronde Tahitienne. S'il y avait une édition à retenir, laquelle prendriez-vous ?



"Toutes ont été extrêmement belles, chacune avec son lot d’émotions. Les premières éditions, il y avait l’excitation de réunir autant de monde et de voir cette ferveur populaire pour ce type d’épreuve qui était une nouveauté à l’époque. Ensuite est apparu le package touristique et les rencontres avec les nombreux étrangers. Peut-être la plus belle à mes yeux a été 2018 et le record battu de 761 participants aux cotés de Thomas Voeckler sur l’avenue Pouvana a Oopa. Puis ce sont des rencontres inoubliables : Henri Sannier, un homme d’une générosité de cœur incroyable, retrouver Laurent Jalabert sur les routes de Moorea alors qu’on était ensemble au même lycée, Bernard Hinault qui, après deux maitai dans un restaurant de la place, ne s’arrêtait plus de nous narrer des tas d’anecdotes sur ses victoires."