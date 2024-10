La Réunion: une femme tuée, son ex-conjoint grièvement blessé

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | dimanche 20/10/2024 - Une femme de 34 ans a été retrouvée mortellement poignardée dans sa voiture dans la nuit de samedi à dimanche au Port, dans l'ouest de l'île de La Réunion, a-t-on appris de source policière.



Son ex-conjoint de 32 ans a été retrouvé grièvement blessé au cou à bord du véhicule, découvert par des membres de la famille. Il était assis côté conducteur, avec un couteau à ses pieds.



Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un homicide suivi d'une tentative de suicide. Compte tenu de son état, l'homme n'a pas pu être entendu et a été hospitalisé. Son pronostic vital est engagé, selon la source policière.



L'homme était connu pour des faits de violences commis sur son ex-compagne lundi dernier, a indiqué la même source.



En 2022, La Réunion était le 5e département français au taux de victimes de violences conjugales enregistrées le plus élevé après la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais et le Nord, selon l'Insee.



En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. Le ministère de la Justice en a dénombré 94 en 2023, contre 118 en 2022. Aucune donnée officielle n'est encore disponible concernant les féminicides commis depuis le début de l'année.