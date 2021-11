La Réunion : un homme poignarde mortellement son ex-compagne et tente de mettre fin à ses jours

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | dimanche 07/11/2021 - Une femme de 55 ans est décédée samedi soir à Saint-Joseph, au sud de l'île de La Réunion, après avoir reçu plusieurs coups de couteau qui auraient été assénés par son ex-conjoint, a-t-on appris de source judiciaire



Les faits se sont produits au domicile de la victime.



L'auteur présumé de l'agression a tenté de mettre fin à ses jours. Il a été "évacué vers un centre hospitalier afin d'y subir une intervention chirurgicale, son pronostic vital étant engagé", a indiqué dimanche la procureure Caroline Calbo dans un communiqué.



Une enquête a été ouverte pour "faits de meurtre sur conjoint", précise le parquet.



Selon des proches de la victime, la quinquagénaire, mère de trois enfants, se sentait menacée depuis la séparation du couple il y a peu de temps. Elle aurait d'ailleurs déposé des mains courantes auprès de la gendarmerie, indiquent les mêmes sources.



En mars, un homme de 85 ans avait poignardé à mort son épouse de 78 ans et leur aide à domicile, une femme âgée de 57 ans, à La Réunion.



Selon les chiffres des autorités judiciaires, La Réunion est le troisième département de France le plus violent envers les femmes. En 2020, sept plaintes étaient déposées quotidiennement pour violences conjugales.



En 14 ans, 51 femmes ont été victimes de féminicide sur l'île. 38% d'entre elles avaient signalé leur agresseur à la justice.

