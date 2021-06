La Réunion: un "grand monarque divin" mis en examen pour abus de faiblesse et blanchiment

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 16/06/2021 - Un homme de 67 ans surnommé "grand monarque divin" a été mis en examen et écroué mercredi soir à Saint-Denis de la Réunion dans une affaire d'abus de faiblesse en lien avec une secte présumée, a-t-on appris de source judiciaire.



Sa mise en examen pour abus frauduleux de l’état d'ignorance ou de faiblesse, blanchiment aggravé et exécution de travail dissimulé par personne morale lui a été signifiée à l'issue d'une garde à vue de 48 heures.



Le sexagénaire aurait obtenu frauduleusement des dons financiers des membres de l’association Fudakmi (Fraternité universelle des anciens Khrasts mystiques initiés).



De source proche de l'enquête on souligne que l'homme se présentait comme un demi-dieu scandinave et qu'il se faisait appeler "grand monarque divin".



Selon une information du Parisien ensuite confirmée par le parquet de Saint-Denis, les faits reprochés ont commencé en 1975.



A sa création Fudakmi avait pour vocation d'amener ses membres, issus de toutes les classes sociales, à avoir "une réflexion en commun sur le sens de la vie", a précisé le procureur de Saint-Denis, Éric Tuffery.



"Mais très vite cela a dévié vers autre chose. sous couvert de réunions un peu folkloriques dans leur déroulement, l’aspect financier était au rendez-vous" a ajouté le magistrat.



Lors des perquisitions menées dans le cadre de l'enquête plusieurs centaines de milliers d'euros ont été saisis en liquide au domicile du sexagénaire et sur un compte bancaire.



L'homme qui réside dans l'est de l'île, a été interpellé à la suite de deux années d'enquête menée par les policiers de l’Office Central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et les forces de l'ordre locales.



C'est un ancien membre de Fudakmi qui a dénoncé les faits supposés après avoir rompu les liens avec le groupe.