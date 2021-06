La Réunion: un décès probablement lié aux dysfonctionnements des numéros d'urgence

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | vendredi 03/06/2021 - Un homme est décédé mercredi soir sur l'île de la Réunion après les tentatives vaines de son épouse de joindre le 15 en raison des dysfonctionnements majeurs des numéros d'urgence, a indiqué la préfecture dans la nuit de jeudi à vendredi.



"L'épouse du défunt n'a pas réussi à joindre le centre 15 (le numéro du Samu – ndlr) après avoir tenté de le faire pendant une vingtaine de minutes", précise la préfecture dans un communiqué jeudi à 22h30 (20h30 à Paris) .



La compagne du malade, dont l'identité n'a pas été révélée, a ensuite demandé de l'aide à une amie. Cette dernière a finalement réussi à joindre le centre 15 et "a fourni l'adresse de la victime en signalant que celui-ci avait des difficultés à respirer. Une ambulance a été immédiatement engagée par le Samu", relate le communiqué préfectoral



A leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté "que le patient avait fait un arrêt cardiorespiratoire ayant entraîné son décès"



"L'absence de contact direct entre l'épouse et le Samu du fait des problèmes de réseau n'aura pas permis de caractériser précisément la situation médicale de la victime avant l’engagement des secours", souligne la préfecture.



En France hexagonale, un enfant de 28 mois est décédé en Vendée lors de la panne qui a gravement perturbé les numéros d'urgence a annoncé jeudi Benoît Brocard, le préfet de ce département



"Le décès d’un jeune enfant d’un an et demi a été constaté et déploré ce matin", a déclaré le préfet Benoît Brocard lors d’une conférence de presse, parlant d’un "drame" survenu dans le contexte de la panne des numéros d’urgence.



De mercredi après-midi jusqu’à minuit, une panne d’un équipement de routeur chez l’opérateur Orange a entravé massivement l'acheminement des appels vers les numéros de secours dans toute la France.



Le PDG d'Orange Stéphane Richard, convoqué au ministère de l'Intérieur jeudi matin pour donner des éclaircissements au gouvernement a présenté "ses plus vives excuses" aux personnes touchées, sur son compte Twitter.