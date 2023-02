La Réunion: un centre LGBT+ incendié et couvert d'inscriptions homophobes

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 21/02/2023 - Un centre LGBT+ (lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexe) a été incendié et couvert d'inscriptions homophobes dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Denis de la Réunion, des faits condamnés mardi par le préfet de cette île de l'océan Indien.



Le préfet de La Réunion Jérôme Filippini a indiqué dans un communiqué "condamne(r) fermement les inscriptions à caractère homophobe et l'incendie du centre LGBT+ de l'océan Indien survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2023".



"La lutte contre l'homophobie est l'une des priorités du comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH). Cette instance, présidée par le préfet, sera prochainement réunie afin de définir les nouvelles actions à mettre en œuvre", ajoute le texte.



Le centre LGBT+ de l'océan Indien, situé dans le quartier de La Source à Saint-Denis, est géré par l'association OriZon et vient en aide aux personnes de la communauté LGBT+ notamment victimes d'exclusion.



"La ville accompagne depuis 2020 l'association OriZon, avec laquelle elle a inauguré un local dédié en novembre 2021", a rappelé la maire de Saint-Denis, Erika Bareigts, exprimant sa "colère" et son "indignation" dans une tribune publiée sur le site d'information imazpress.

le Mardi 21 Février 2023 à 07:53 | Lu 47 fois