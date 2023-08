La Réunion: mort d'un baleineau qui s'était échoué dans le lagon

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 23/08/2023 - Un baleineau de deux à trois semaines est mort mercredi matin à La Réunion, malgré les efforts de plusieurs associations pour sauver le jeune cétacé qui s'était échoué mardi matin dans le lagon, sur la côte ouest de l'île.



Peu de temps après l'échouage du baleineau dans le lagon à L'Hermitage, la Réserve naturelle marine de La Réunion, plusieurs associations et les forces de l'ordre avaient mis en place un important dispositif pour tenter de le ramener vers le large.



Gravement blessé à la pectorale (nageoire du côté), "l'animal avait du mal à se mouvoir car il y a peu de profondeur", avait indiqué mardi à la presse, Jean-Marc Gancille de Globice, une association dédiée à la protection des cétacés. "Nous avons réussi à le tracter sur plusieurs centaines de mètres, mais sa blessure et son état de faiblesse ont fait qu'il s'est de nouveau échoué à deux reprises", avait ajouté M. Gancille.



Arrêtées à la tombée de la nuit mardi soir, les opérations de sauvetage ont repris tôt mercredi matin. Mais le décès du jeune cétacé a été constaté en milieu de matinée par les plongeurs des différentes structures.



Le corps de l'animal a ensuite été tracté vers le grand large pour y être immergé.



Interrogé par les médias locaux sur les lieux de l'échouage, Jean-Marc Gancille, a déclaré mercredi matin : "Selon des témoins, des mâles ont tenté de se reproduire avec (la) mère (du baleineau), et il aurait été séparé de sa mère. Désorienté, il se serait perdu dans les vagues avant de passer de l'autre côté du récif".



En octobre 2018, un baleineau malade s'était échoué sur la côte nord-ouest. Malgré une opération de sauvetage de grande envergure, il n'avait pas non plus survécu.