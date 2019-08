La Réunion : Quatrième éruption de l'année du Piton de la Fournaise

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | dimanche 11/08/2019 - Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption dimanche pour la quatrième fois de l'année, a indiqué la préfecture.



"Le trémor volcanique synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 16h20 heure locale", soit 14h20 heure de Paris, a précisé l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Les mauvaises conditions météo n'ont pas permis une observation visuelle du phénomène. Selon les enregistrements des appareils de l'OVPF, la source du trémor (séisme volcanique) est localisée sur le flanc est/sud-est du massif volcanique.

La zone est située dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan, dans une zone totalement inhabitée.

Mais "c'est une éruption assez basse en altitude", note Aline Peltier, directrice de l'observatoire volcanologique. "Hypothétiquement", les coulées de lave pourraient atteindre la route nationale 2 reliant le sud à l'est de l'île par le littoral.

La lave avait franchi la RN2 pour la dernière fois en 2007 à Saint-Philippe (sud de l'île). Cette coupure avait grandement perturbé la circulation dans le secteur pendant plusieurs semaines.

Il s'agit de la quatrième éruption de l'année. Les précédentes s'était produites en février, en juin et en juillet.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années.