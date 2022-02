La République domincaine laisse passer la date de péremption de 350.000 vaccins

Saint-Domingue, République dominicaine | AFP | mercredi 23/02/2022 - Ayant laissé passé la date de péremption, la République dominicaine va détruire plus de 350.000 doses de vaccins contre le Covid-19, principalement de l'AstraZeneca, a annoncé mercredi le ministre de la Santé.



"354.240 doses périmées ont été recensées", a déclaré le vice-ministre de la Santé collective, Eladio Perez, lors d'une conférence de presse.



La République dominicaine a acheté pour près de 183 millions de dollars: 10 millions de doses d'AstraZeneca, 9,9 millions de Pfizer ainsi que 2,1 millions de vaccins d'autres laboratoires via le mécanisme international Covax.



Il a aussi acheté 15,7 millions de vaccins supplémentaires au laboratoire chinois Sinovac pour un montant non rendu public.



Selon les chiffres officiels, 15,2 millions de doses ont été utilisées dans ce pays de 10,5 millions d'habitants. Environ 5,8 millions de personnes (56% de la population) ont reçu deux doses et 2,2 millions (21%) ont reçu une dose additionnelle proposée depuis juin dernier.



Saint-Domingue dit disposer d'encore 9 millions de doses, dont la plupart expirent en 2023, et se dit ouvert à des dons à d'autres pays de vaccins sur le point d'expirer, a déclaré M. Pérez.



La semaine dernière, le président Luis Abinader a levé toutes les restrictions qui avaient été imposées pour faire face à la pandémie de Covid-19, qualifiant le plan de vaccination du gouvernement de "succès" même si l'objectif initial était de vacciner 70% des Dominicains.



La République dominicaine a enregistré 573.036 cas de Covid-19 et 4.363 décès depuis le début de la pandémie, selon le bilan officiel.



Le pays caribéen, avec ses plages paradisiaques et ses complexes hôteliers, destination de millions de touristes et de bateaux de croisière du monde entier, est l'un des rares pays à avoir gardé ses frontières ouvertes depuis le début de la pandémie.



Près de 5 millions de voyageurs ont visité la République dominicaine en 2021, deux fois plus qu'en 2020.