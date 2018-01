La Polynésie va régaler les papilles au Salon de la gastronomie des outre-mer

Papeete, le 24 janvier 2018- La Polynésie française est l'invitée d'honneur de la 3e édition du Salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie, Sagasdom, qui se tient du 2 au 4 février à Paris. Le ministre de l'Agriculture, Tearii Alpha, la Chambre d'agriculture de Polynésie, avec le soutien du ministère du Tourisme, envoient une délégation afin de faire davantage connaître le patrimoine, les saveurs et les produits gastronomiques du fenua.



Ils seront 18 Polynésiens, des chefs, des élèves-cuisiniers, des producteurs… à faire le déplacement à Paris au Salon de la gastronomie de l'outre-mer et de la francophonie, pour faire saliver aux saveurs de la cuisine et des produits du fenua, les milliers de visiteurs présents Porte de Versailles.

Créé par la cuisinière d'origine guadeloupéenne, Babette de Rozières, ce Salon met en avant durant trois jours le patrimoine, la richesse des saveurs et la culture des cuisines des outre-mer. La Polynésie, invitée d'honneur de cette 3e édition, souhaite bien profiter de l'évènement pour montrer toute la variété de ses produits et de sa cuisine. Durant toute la durée du Salon, de nombreuses animations culinaires seront réalisées par différents chefs polynésiens.