La Polynésie représentée aux obsèques de Chirac

Papeete, le 30 septembre 2019 – Plusieurs Polynésiens, parmi lesquels le ministre du gouvernement d’Edouard Fritch, Jean-Christophe Bouissou, et le leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, ont assisté à Paris aux obsèques nationales de l’ancien Président de la République, Jacques Chirac.



Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a représenté le président Edouard Fritch, lundi, à Saint Sulpice, à Paris, lors de la messe solennelle donnée à l’occasion des obsèques nationales de l’ancien président de la République Jacques Chirac. « Il était porteur d’un message qu’il a écrit au nom de tous les Polynésiens sur le livre d’or de cette cérémonie », indique la présidence dans un communiqué. « Monsieur le Président, cher Jacques Chirac ami de la Polynésie. Vous nous avez compris car votre humanité n’a pas de frontière. Merci d’avoir aimé et compris la Polynésie et les Polynésiens. Pour Edouard Fritch, Président de la Polynésie française. Son ministre, Jean Christophe Bouissou. »



Le leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, était également présent à Paris pour cette cérémonie, aperçu notamment sur les caméras de France Télévision aux côtés de l’ancien Premier ministre Dominique De Villepin pour se remémorer les souvenirs de l’ancien Président en Polynésie. La députée Tapura, Nicole Sanquer, était également présente. Elle raconte, dans un post sur les réseaux sociaux, qu’elle avait effectué un stage au service du protocole de l’Elysée, durant les années Chirac, au début des années 2000.