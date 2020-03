La Polynésie, point stratégique pour les investisseurs ?

Tahiti, le 2 mars 2020 – La Délégation polynésienne aux investissements étoffe sa stratégie de promotion des investissements au fenua en créant sa marque, "Invest in Tahiti". Un guide et un site internet viennent également informer les potentiels investisseurs sur la Polynésie française.



La Délégation polynésienne aux investissements (DPI) a présenté ses outils de promotion des investissements en Polynésie française ce lundi. Elle a notamment créé sa marque "Invest in Tahiti" qui met en avant ses missions de promotion aux échelles locale et internationale.



Le "Guide de l’investisseur" est d'ailleurs disponible en trois langues (français, anglais et mandarin), sous la forme d’une pochette de feuillets qui décrivent la destination et ses atouts.



En complément, un site internet bilingue, français-anglais, a été mis en ligne pour faciliter l’accès aux informations nécessaires au développement des projets d’investissements dans nos îles. Ce site permet de consulter plusieurs rubriques dont celles dédiées à l'investissement en Polynésie française, à l'économie polynésienne, à Tahiti et ses îles et aux formalités pour les investissements.