La Polynésie, plus chère de 84% par rapport à la métropole

Tahiti, le 19 août 2020 - Dans un avis rendu sur un projet de décret, le conseil des ministres estime que pour tenir compte du coût de la vie en Polynésie, il faut appliquer un coefficient de 1,84. Une position qui va indirectement raviver les débats sur l’indexation des fonctionnaires d’État et la transparence de la vie politique.



Le texte est anodin mais la conclusion est d’importance. Consulté par le gouvernement central pour un projet de décret modifiant quelques dispositions du code électoral, le conseil des ministres disposait d’un délai d’un mois pour donner son avis sur des dispositions touchant à la Polynésie française. Alors que l’actualité économique et sanitaire aurait pu rendre la tâche difficile, l’exécutif polynésien a pris le temps de proposer une retouche. Il a ainsi proposé d’ajuster au contexte polynésien le plafond de 4000€ (477 328 Fcfp) en deçà duquel le candidat n’est pas obligé de présenter ses comptes de campagne à un expert-comptable. Pour le gouvernement, "ce montant, exprimé en euros, n’est pas adapté à la situation particulière de la Polynésie française et il conviendrait donc de prévoir un coefficient prenant en considération le coût de la vie". Exit les études de l’ISPF ou de l’IEOM qui avaient récemment calculé le surcout à 39%. Pour le gouvernement, ce coefficient "pourrait être de 1,84" soit une vie 84% plus chère en Polynésie qu’en métropole. Un chiffre qui n’est pas vraiment sorti du chapeau pour autant : Il s’agit exactement du coefficient d’indexation applicable aux rémunérations des fonctionnaires d’État affectés en Polynésie. Une façon comme une autre de soutenir l’indexation des fonctionnaires tout en rehaussant le seuil au-dessus duquel les candidats aux élections doivent rendre des comptes en toute transparence.