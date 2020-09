La Polynésie passe la barre des 700 cas Covid, Hao et Huahine touchés

Tahiti, le 7 septembre 2020 - Avec 35 nouveaux cas identifiés au cours des dernières 24 heures, la Polynésie compte officiellement lundi 711 malades infectés par le Covid-19 depuis le 2 août dernier, selon un bilan publié à la mi-journée par la Direction de la santé. Un premier cas actif est identifié sur l'île de Huahine et deux cas sur l'atoll de Hao, aux Tuamotu.



Selon le bilan publié lundi par la Direction de la santé, la Polynésie française compte dorénavant 711 cas Covid depuis le 2 août dernier. Parmi eux, 466 sont sortis d’isolement et considérés comme guéris, indique aussi l'autorité sanitaire. La moyenne d’âge de l’ensemble des cas est de 36 ans.



Les autres cas confirmés durant ces 10 derniers jours sont tous isolés (245) dont 17 en centre d’hébergement dédié. Huit personnes sont actuellement hospitalisées au CHPf pour des signes de Covid-19, dont 3 en service de réanimation. La moyenne d’âge des personnes hospitalisées est de 52 ans.



Les cas actifs sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti (238). Trois malades sont originaires de Moorea, soit deux de plus que lors du précédent bilan. Bora-Bora ne compte plus qu'un malade, contre six lors du dernier point Covid, vendredi. A noter aussi qu'un premier cas est identifié sur l'île de Huahine et que deux malades sont originaires de Hao.