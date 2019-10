La Polynésie officiellement candidate pour le surf au JO de 2024

Papeete, le 2 octobre 2019 – La Polynésie française a officiellement déposé sa candidature pour l’organisation de l’épreuve de surf des Jeux olympiques qui doivent se dérouler en France en 2024.



Dans un communiqué, la présidence a annoncé mardi le dépôt officiel de la candidature de la Polynésie française pour l’organisation des épreuves de surf aux Jeux olympiques de 2024, qui doivent se dérouler en France. « C’est un honneur et une fierté pour notre territoire, une « nation sportive » de 77 000 licenciés, soit 27% de la population, et unique candidat ultramarin de candidater pour participer à l’organisation d’une épreuve olympique de surf qui fera date », indique le communiqué. « Terre d’origine et berceau de la discipline, le surf fait partie intégrante de l’ADN du territoire et des Polynésiens dont le symbole le plus connu dans le monde entier est le site mythique de Teahupoo. »