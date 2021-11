La Polynésie ne sera plus confinée, assure Edouard Fritch

Tahiti, le 1er novembre 2021 - Le président Edouard Fritch a annoncé ce week-end à Raiatea, lors d'une réunion avec les acteurs économiques de l'île, que la Polynésie ne serait plus jamais confinée, pas même en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire.



Edouard Fritch a certifié samedi que la Polynésie ne serait plus jamais confinée, même en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire. La déclaration a été faite lors d'une réunion à la mairie de Uturoa avec les acteurs économiques de Raiatea, en marge de la tournée gouvernementale sur l'île.

Un confinement ne sera plus possible, a-t-il exclu, car le pays n’a plus les ressources nécessaires pour consacrer des moyens financiers supplémentaires pour sauver nos entreprises et nos travailleurs, même sous la forme d’emprunt. Il a donc souligné toute l’importance de la responsabilité de chacun quant au respect des mesures sanitaires au quotidien, comme les gestes barrières et la distanciation, invitant tout le monde à la vigilance. Edouard Fritch a aussi rappelé que la vaccination est le seul moyen d’endiguer cette pandémie, lors de cette réunion organisée en présence du vice-président, Tearii Te Moana Alpha, du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou et de la ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau.



Lors de cette rencontre, le chef de l'exécutif a précisé sa vision de l'obligation vaccinale et partagé son inquiétude s'agissant d'une relance possible de l'épidémie dans les prochaines semaines.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 1 Novembre 2021 à 09:03 | Lu 2938 fois