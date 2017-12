La Polynésie mobilisée pour le Téléthon, faites vos promesses de dons au 44.36. 37

PAPEETE, le 9 décembre 2017- Cette année encore, la Polynésie multiplie les manifestations pour cette nouvelle édition du Téléthon. Les bénévoles et sportifs sont présents ce week-end aux quatre coins de l’île pour participer à de nombreuses manifestations en vue de récolter des dons pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.



Parmi les très nombreuses actions menées cette année, on peut noter les 24 heures de marche nordique qui se déroulent jusqu’à samedi 18 heures sur le stade du collège, la vente de tee-shirts Téléthon à 1000 francs le tricot devant les enseignes des quatre Carrefours de l’île ou encore la régate organisée par l’école de voile de Arue.



"Vendredi soir, on comptabilisé déjà 2.5 millions de francs récoltés par les différentes actions. Nous espérons à la fin du week-end dépasser la barre symbolique et faire mieux que les 11, 3 millions recueillis l’an dernier" , explique selon Serge Le Naour, la coordinateur de Téléthon Polynésie,



Alors si vous souhaitez soutenir cette belle initiative, faites vos promesses de dons au 44.36. 37



Rendez-vous sur la Page facebook du Téléthon Polynésie pour suivre le programme de toutes les manifestations.