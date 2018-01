La Polynésie, le meilleur endroit pour observer la "super lune bleue de Sang"

PAPEETE, le 19 janvier 2018 - La Polynésie et la Nouvelle Calédonie seront les meilleurs endroits pour observer la lune bleue dans la nuit du 1er mars. Ce phénomène rarissime se produit une fois tous les 19 ans.



2018 sera l'année de la lune. Après une éclipse lunaire au début du mois de janvier, on pourra observer deux "lunes bleues". Le 31 janvier sera une nuit lunaire, en effet un phénomène extrêmement rare se va se produire. On pourra observer dans la même nuit une super lune, une éclipse lunaire et une lune bleue. La Polynésie, sera, avec la Nouvelle Calédonie, le meilleur endroit pour observer cette super lune bleue de sang. La dernière fois que ce phénomène s'est produit c'était au milieu du 19e siècle.



L'ECLIPSE LUNAIRE

Une éclipse lubaire totale peut être observée quand la terre se place entièrement entre la lune et le soleil. La Lune prend alors des teintes cuivrées. Ce phénomène se produit une à deux fois par an.



LA LUNE BLEUE

Ce phénomène rare se produit une fois tous les 19 ans. On appelle lune bleue la seconde pleine lune qui apparaît dans le même mois. Ainsi, on parle de lune bleue quand une année comprend treize lunes au lieu de 12. Le meilleur endroit pour observer cette lune bleue du 31 janvier sera la Polynésie et la Nouvelle Calédonie.



La lune fait le tour de la terre en 29 jours et demi. Ainsi, si une année démarre avec une pleine lune, celle d'après apparait 29 jours plus tard, soit le 29 janvier. Si on pousse le calcul, la pleine lune du mois de mars pourra être visible dans la nuit du 1er au 2 mars, et la suivant 29 jours et demi plus tard, soit le 31 mars.



Ce phénomène devrait se reproduire au mois de mars. Nous pourront observer une pleine lune la nuit du 1er au 2 mars et une deuxième pleine le la nuit du 31 mars au 1er avril. Et non, ce n'est pas parce qu'on l'appelle la "lune bleue" que la lune sera bleue. Au contraire, elle devrait plutôt avoir une teinte cuivrée. Ce terme est plutôt une traduction du terme "blue moon" en anglais. D'ailleurs l'expression "once in a blue moon" est la traduciton anglaise de "tous les 36 du mois" et qui évoque un phénomène rare . D'ailleurs, la prochaine année avec 13 lunes, devrait se produire en 2037.



LA SUPER LUNE

La super lune est visible quand la lune se trouve à une distanc eminimale de la terre.

Alors, tous à vos téléscopes!