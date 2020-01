La Polynésie française notée A3 avec perspective positive par Moody's

Tahiti, le 8 janvier 2020 - Une présentation de la dernière opinion de crédit publiée par l'agence de notation financière Moody's a été faite, mercredi en conseil des ministres. Après avoir relevé les notations d’émetteur de la Polynésie française en décembre 2018 à A3/Prime-1, l’agence de notation confirme depuis avril 2019 cette évaluation, avec perspective positive.



Le vice-président a présenté mercredi au Conseil des ministres l’opinion de crédit publiée le 20 décembre dernier par Moody’s. Après avoir relevé les notations d’émetteur de la Polynésie française en décembre 2018 à A3/Prime-1, l’agence de notation confirme depuis avril 2019 cette évaluation, avec perspective positive. Dans son communiqué, l’agence précise que "le profil de crédit de la Polynésie française (A3, perspective positive) reflète des performances meilleures d’attendu précédemment et qui devraient rester solides".



Comme en décembre 2018, Moody’s relève que les forces de la Polynésie française résident dans des performances financières solides et qui se maintiendront sur les 2-3 prochaines années, un bon accès à l’emprunt et une stabilité politique lui permettant de mener des réformes structurelles importantes, notamment en ce qui concerne le financement du système de protection sociale.

Cette note vient souligner la bonne gestion de la collectivité et constitue un encouragement indéniable pour l’année 2020, même si les évaluateurs restent attentifs à la nécessité de consolider l’économie polynésienne.