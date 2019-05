La Polynésie française à l'honneur à l'Aquarium de Paris

PAPEETE, le 20 mai 2019 - L'Aquarium de Paris met en avant la beauté du Pacifique dans une exposition du 21 mai au 30 juin : la Polynésie française mais aussi la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.



" La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna sont depuis toujours au cœur des activités de l’Aquarium de Paris. Cette année, il souhaite mettre en avant la beauté du patrimoine culturel et marin de ces territoires lointains, pour sensibiliser ses visiteurs sur l’urgence de la préserver à travers une exposition dédiée ", annonce l'aquarium dans un communiqué.



Une exposition de neuf grands panneaux mettra en avant la spécificité de la culture polynésienne du 21 mai au 30 juin : âme et nature, art, artisanat, la conque, la danse, les explorateurs, la perle, le tatouage, la fleur de tiare. De nombreuses animations et des ateliers sont aussi programmés.



L’Aquarium de Paris c'est 70 bassins qui hébergent plus de 10 000 poissons et invertébrés de toutes les mers de France, dont 50 requins, 3 000 méduses, dans 23 bassins et 600 colonies de coraux dans 15 bassins. Il renferme un bassin à requins de 3 millions de litres d’eau, un bassin pour caresser des carpes Koï et propose des ateliers, jeux, projections de documentaires…