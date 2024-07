La Polynésie épargnée par la panne informatique mondiale

Tahiti, le 19 juillet 2024 – La Polynésie a été épargnée par la panne informatique liée aux services Microsoft et au logiciel de sécurité Crowdstrike qui a touché de nombreux secteurs à l’échelle mondiale, dans la nuit de jeudi à vendredi.







Au réveil ce vendredi matin, la Polynésie découvre qu’une panne informatique a paralysé de nombreuses structures partout dans le monde comme les compagnies aériennes, les hôpitaux ou de grosses entreprises. En cause, une mise à jour des logiciels de sécurité de Crowdstrike qui a provoqué un énorme bug avec un même symptôme : des écrans bleus sur les machines équipées de Windows, ainsi que des redémarrages en boucle.



Mais pas de souci particulier au Fenua, peut-être grâce au décalage horaire puisque cette gigantesque panne s’est produite dans la nuit. “Nous avons subi quelques ralentissements mais aucun impact majeur sur notre plateforme. Le vol AF (Air France) en gros porteur prévu ce matin à 5h30 est arrivé à 6h15 et au niveau domestique, il n’y a aucun retard tant au départ qu’à l’arrivée. Par contre, il y a eu des retards par exemple de United Airlines qui était prévu à 21h10 et qui n’a décollé que ce matin à 2h41”, nous a indiqué, Hinanui Temorere, communicante pour ADT, la société en charge de la gestion de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a et des aérodrommes de Bora Bora et Raiatea. Une interlocutrice d’ailleurs davantage préoccupée par le préavis de grève déposé par quatre centrales syndicales mardi que par ce bug informatique puisque “la situation semble être revenue à la normale”.



Du côté de l’hôpital de Taaone, pas de problème non plus. “Nous n’avons reçu aucun signalement. Il n’y a pas eu d’impact chez nous”, nous a expliqué la directrice du CHPF, Claude Panero. Même son de cloche au niveau de l’organisation des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas avec les épreuves de surf qui commenceront le 27 juillet prochain. “Tout va bien. Nous avons bénéficié du décalage horaire certainement. C’est arrivé cette nuit donc ça a été vite réglé et il n’y a pas eu d’impact opérationnel”, a précisé Chloé Tegere (Exotic Gardens), chargée des relations avec la presse.



Les systèmes informatiques de Paris 2024 fonctionnent donc à nouveau parfaitement. Et du côté des entreprises polynésiennes, “rien n’a été signalé” pour le moment, nous a indiqué le Medef qui précise que “dans ce genre de cas, les retours se font plutôt en fin de matinée”. À suivre.