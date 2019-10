La Polynésie encore saluée par le magazine Condé Nast Traveler

Rendez-vous attendu des professionnels du tourisme, le magazine américain Condé Nast Traveler a annoncé lundi les résultats de ses traditionnels « Readers Choice Awards », les prix des lecteurs du magazine. « Un nombre record cette année, plus de 600 000 lecteurs de Condé Nast Traveler à travers le monde ont soumis leurs avis et expériences de voyage afin de fournir un ‘instantané précis’ des endroits où l’on voyage et la façon dont nous le faisons aujourd'hui », a rappelé lundi le groupe Intercontinental en Polynésie, dont les hôtels figurent en bonnes places dans les différents classements. « Cette liste annuelle récompense les meilleurs hôtels, complexes hôteliers, pays, villes, îles, stations thermales, compagnies aériennes, aéroports et croisières du monde ».Première satisfaction, deux îles de la Polynésie française figurent dans le « top 5 Australie/Pacifique » des « meilleures îles au monde » : Bora Bora en cinquième place et Tahiti en quatrième place. Le classement régional étant dominé par Whitsunday Islands en Australie. Mais ce sont surtout les hôtels polynésiens qui tirent une nouvelle fois leur épingle du jeu au classement du « top 20 des resorts en Australie et dans le Pacifique Sud ». Le Conrad Bora Bora Nui est quatrième, L’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa huitième, L'InterContinental Bora Bora Le Moana Resort neuvième, le St. Regis Bora Bora Resort douzième, le Four Seasons Resort Bora Bora quatorzième, le Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa quinzième, le Brando dix-septième, l’nterContinental Tahiti Resort & Spa dix-huitième et l'InterContinental Moorea Resort & Spa dix-neuvième.« Merci aux lecteurs de Condé Nast Traveler de ce prestigieux honneur pour cette année 2019 », a réagi Philippe Brovelli, vice-président des opérations pour les InterContinental Resorts de la Polynésie française dans un communiqué. « Chaque jour, nous prenons beaucoup de plaisir à offrir à nos clients des expériences de voyage exemplaires, authentiques et enrichissantes qui rendent hommage au patrimoine et aux traditions polynésiennes. »