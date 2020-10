La Polynésie compte 9 décès dus au Covid-19

Tahiti, le 5 septembre 2020 - Deux personnes supplémentaires sont décédées en fin de semaine dernière à Tahiti, suite à une infection liée au Covid-19. Le bilan est dorénavant de 9 morts en Polynésie française.



Vendredi, les autorités sanitaires ont confirmé le décès d'un homme de 66 ans hospitalisé depuis plusieurs jours. Samedi la collectivité s’est trouvée endeuillée par une neuvième mort due à cette épidémie. Pour le suivi sanitaire, le gouvernement a indiqué en fin de semaine que le format du carré épidémiologique sera modifié, sans toutefois donner de justifications particulières. "Quatre données clés seront désormais transmises : les cas actifs, les sorties d’isolement, les hospitalisations en cours et les décès." Le nombre total de cas identifiés depuis le 2 août est discrètement indiqué en bas du carré. Celui-ci sera diffusé trois fois par semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi. Quant aux cartes présentant le nombre de cas actifs par commune et au bulletin épidémiologique hebdomadaire, ils seront présentés chaque mercredi.