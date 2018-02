La Polynésie bien représentée au salon de la gastronomie des Outre-mer

PARIS, le 2 février 2018 - L’inauguration du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie a eu lieu, ce vendredi, à Paris. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, a prononcé un discours, en présence d’Anne Hidalgo, maire de Paris et de très nombreux élus ultramarins dont les députés Maina Sage et Nicole Sanquer.



Cette opération de promotion du Pays, est menée, du 2 au 4 février, par le ministère du Développement des ressources primaires de Tearii Alpha, en partenariat avec le ministère du Tourisme, Nicole Bouteau, la chambre d'agriculture présidée par Yvette Temauri et la Délégation de la Polynésie française à Paris dirigée par Caroline Tang.



Les retombées de la participation à ce salon devraient être importantes car, pour sa troisième édition, cet événement a réellement passé un cap. Il se déroule en effet Porte de Versailles où ont lieu, de tradition, les plus grands salons français.



Une visibilité exceptionnelle pour l’Outre-mer



Le ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, dans son discours, n’a pas manqué de le souligner : « Il ne fait aucun doute que votre salon a acquis ses lettres de noblesses. Il offre une visibilité exceptionnelle aux Outre-mer et promeut tout à la fois leurs cultures, leurs filières agricoles et leurs gastronomies. Cette chance, nous devions la saisir ».



Plus largement, Jacques Raynal, a indiqué que les débats récents en Polynésie française, à l’occasion des états généraux de l’alimentation, initiés par le président de la République, avaient montré la nécessité de « faire évoluer les pratiques agricoles pour tendre vers une agriculture durable, respectueuse de la santé des consommateurs et de l’environnement ».



Manger sainement



À ce titre, Jacques Raynal a tenu à souligner que le président de la Polynésie française Edouard Fritch apporte son soutien à l’agriculture biologique car il demeure persuadé que son développement est le gage d’une bonne santé des Polynésiens. « Et il est vrai qu’il importe de manger sainement. Dès le plus jeune âge. En tant que médecin, j’y suis très sensible », a-t-il conclu. Le pavillon de la Polynésie française, riche des savoir-faire de la délégation d’exposants venus de Tahiti et emmenée par Yvette Temaurii, a déjà commencé à ravir le public. Les dégustations y sont nombreuses, les animations des chefs de cuisine spectaculaires et les produits de très belles qualité. L’ensemble renvoie une très belle image de la Polynésie française, sans doute inégalée. Renforcée par la présence à proximité d’autres exposants polynésiens tels que Tahiti Tourisme, Tiki Monoï, Vanille de Tahiti ou encore le restaurant de Théo Sulpice qui anime de surcroit l’espace avec sa troupe Tahiti Show, en alternance avec la troupe Kearena de Ken Carlter et Séréna Forgeas.