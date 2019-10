La Polynésie aux rendez-vous de l’innovation

La 3e édition du Digital Festival Tahiti - Tech4Islands se déroule cette semaine à la Présidence de la Polynésie française. Cet événement international, organisé par l’association DFT, convergence des forces d’innovation de la Polynésie, est dédié à l’innovation et au partage d’expériences et de connaissances. Au cœur des préoccupations environnementales et sociétales, le #DFT2019 se



positionne comme un événement écoresponsable modèle, grand rendez-vous mondial des Smart Islands autour de la dynamique : #Tech4Islands - 3e Rencontres internationales des îles intelligentes et terres d’innovation.

Ce sont ces solutions innovantes, mettant en avant le potentiel des îles, que présente le Digital Festival Tahiti avec plus de 80 exposants, 40 intervenants experts internationaux et près de 80 sessions #SmartMeetings, Keynotes, Conférences, Ateliers et workshops. Durant ce Festival, on ne parle pas de « stand » mais de « Motu » d’exposition, répartis sur des “Archipels d’innovation positive et durable” :

- sur l’Archipel Économie Bleue, vous retrouverez les solutions dont l’objectif est d’optimiser la gestion de nos ressources, espaces et infrastructures maritimes, et d’améliorer la production et le recueil de données pour agir en faveur de la protection des espaces littoraux et océaniques.

- L’Archipel Smart Tourisme mettra en avant des entreprises qui valorisent nos patrimoines culturels et naturels à l’international en utilisant les technologies pour renforcer notre notoriété, enrichir nos offres et inscrire nos îles dans une démarche de tourisme durable.

- Sur L’Archipel Économie Circulaire, les exposants présenteront leurs solutions pour renforcer notre autonomie de production par une utilisation raisonnée de nos ressources, améliorer notre efficacité énergétique et réduire notre impact environnemental.

- L’Archipel Innovation publique sera consacré aux projets pour faciliter l’accès au numérique, améliorer les services aux personnes, dématérialiser les échanges et partager la donnée (Open Data) pour contribuer au désenclavement des territoires insulaires.

- La Vallée de la Polynesian Tech mettra en avant les talents et savoir-faire des startups de la Polynesian Tech, Communauté labellisée French Tech Polynésie qui veut positionner la Polynésie française comme terre d’innovation.

- Le Village de la New Caledonian Tech regroupera également les acteurs de l’innovation de Nouvelle-Calédonie, appuyés par les organisations publiques et le monde académique.

Du 16 au 19 octobre à la présidence pour le grand public.