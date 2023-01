La Polynesian Boxing Association lance sa saison

Tahiti, le 29 janvier 2023 - La Polynesian Boxing Association, présidée par Tauhiti Nena, a organisé, samedi à Tipaerui, sa première soirée de boxe de la saison. Un premier rendez-vous qui était notamment consacré aux jeunes talents. Mais cette première soirée de combats marque surtout le début d'une saison bien chargée pour les boxeurs de la PBA avec les Oceania et les championnats du monde.



Un peu plus d'un mois après sa dernière soirée de la saison 2022, la Polynesian Boxing Association, de Tauhiti Nena, a lancé, ce samedi à Tipaerui, sa saison 2023. Une première soirée de combats, organisée à Tipaerui, qui était notamment consacrée aux jeunes talents. “Sur cette première soirée, on a beaucoup de jeunes, des minimes et des cadets que l'on a vus lors de nos derniers championnats organisés en décembre”, explique le président de la PBA. “Ils voulaient être retenus pour les Oceania et cette soirée a servi de test pour eux. Certains ont montré de belles choses et l'on doit arrêter notre sélection la semaine prochaine.”



Si certains espoirs ont donc marqué des points au cours de la soirée, comme Hauarii Toofa du Hititoa Boxing Club, on retiendra surtout de ce premier rendez-vous de l'année le combat qui a opposé, dans la catégorie des 75 kg, Christophe Rauzy (AS Pirae Boxe) à Tuanui Tumataaroa (Top Fight). Les deux boxeurs se sont rendu littéralement coup pour coup sur le ring de la salle Maco Nena. Sur les deux premières reprises, Rauzy a dominé son adversaire en étant plus précis et en le touchant plus souvent. Pour autant, Tuanui Tumataaroa s'est montré solide et a accéléré dans le troisième et dernier round pour asphyxier son adversaire. Tumataaroa était logiquement désigné vainqueur du combat par les juges.



Dans les autres principaux combats de la soirée, on retiendra les victoires de Brandon Tchen (Top Fight) face à Tuma Tupahiroa (Tefana BC) en 66 kg. Chez les lourds, deux jeunes espoirs, Hekenui Brodien (Top Fight) et Randy Togateheraro (Hititoa BC), ont fait trembler le ring. Et Brodien, beaucoup plus mobile et précis, a pris le meilleur sur son adversaire. Et dans le dernier combat, Marutua Tiaihau (Ufa BC) a dominé Miti Ihorai Brotherson (Warrior BC).



Edith Tavanae, Henere Tetoofa et Heiarii Mai aux championnats du monde



Une première soirée qui ouvre une saison bien chargée pour les boxeurs de la PBA. En mars, Édith Tavanae disputera les championnats du monde féminins en Inde sous la bannière de la sélection océanienne. Puis en mai, ce sera au tour des messieurs de rentrer en scène pour leurs Mondiaux organisés en Ouzbékistan. Pour l'instant, deux Tahitiens, Henere Tetoofa, chez les mi-lourds, et Heiarii Mai, chez les lourds, ont validé leur place au sein de la sélection océanienne. Jean-Louis Albertini et Vatea Bossuet pourraient également figurer dans cette sélection. “On saura d'ici la fin de la semaine s'ils ont leur place”, précise Tauhiti Nena. En plus des championnats du monde, la PBA enverra également des boxeurs aux Oceania organisés du 20 au 26 mai aux Samoa. Là aussi, la sélection sera connue avant la fin de la semaine.



En dehors des rendez-vous internationaux, la PBA organisera son traditionnel Challenge Maco Nena les 30 mars et 1er avril. Des boxeurs néo-zélandais et australiens sont attendus. Puis le 30 avril à Uturoa, à Raiatea, sera organisé le Challenge Heimata Neuffer avec là aussi des boxeurs étrangers attendus. “Sur les quatre prochains mois, on a vraiment un beau calendrier”, indique Tauhiti Nena. Privée de délégation de service publique depuis 2019, la PBA continue néanmoins d'avancer.