La Perle de Tahiti : un siècle d'histoire

Les huîtres sont des mollusques, donc elles ont le même ancêtre que les vers, les escargots, les pieuvres... Il y a 550 millions d'années, juste avant l'explosion cambrienne, les premiers bivalves nacrés apparaissent et prolifèrent. De nos jours, on trouve plus de 8000 espèces de bivalves (ce qui inclut les moules, les coquilles Saint-Jacques, etc), dont 2800 bivalves nacrés. La plupart des huîtres produisent des perles, mais elles ne sont pas toutes nacrées, certaines forment des sortes de petits cailloux... Seule une dizaine d'espèces d’huîtres et de coquillages sont exploitées pour la production perlière. Pinctada margaritifera, ou l’Huître aux lèvres noires, est notre huître perlière polynésienne. L'espèce est commune dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, dans la zone intertropicale. On la trouve jusqu'au Golfe Persique et dans la mer rouge ! L'espèce produit des perles allant du blanc-gris au noir. En Polynésie, nous possédons une Pinctada margaritifera très spéciale, la variété cumingii, qui est originaire de nos archipels et est la seule à donner cette belle couleur noire irisée. Elle s'est depuis répandue à travers le Pacifique au fil des créations de fermes perlières.