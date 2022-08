La Paraha Parau fait son retour

Tahiti, le 2 août 2022 – La course de V1 Paraha Parau Race fait son retour ce week-end à la Presqu'île après trois années d'absence. Le parcours sénior prévoit une boucle de 21 km de rame en lagon entre la Pointe Riri et la Marina de Teahupoo.



Après trois années d'absence, la Paraha Parau Race fera son retour ce samedi à Toahotu pour sa sixième édition. Organisée par le Club Ifremer Va'a, la course de va'a hoe avait rassemblé 220 participants en 2019 et se trouve aujourd'hui être la plus importante des courses de V1 de Taiarapu Ouest. “À l'origine, le but de cette course c'était avant tout de faire une levée de fonds pour le club”, explique Heivini Le Gléau, membre du bureau d'Ifremer Va'a et co-organisateur de la course. “Bon, on n'a jamais réussi vraiment à gagner de l'argent parce qu'on redistribue les inscriptions et sponsorings en gains et que tout dépend de la participation… Mais pour l'amour du sport, on essaie de renouveler chaque année l'organisation !”



Après deux éditions annulées pour cause de Covid, la course remportée en 2019 par Steve Teihotaata est ouverte à toutes les catégories de Benjamins à Vétérans +50. “On essaie d'ouvrir toutes les catégories pour que ce soit vraiment l'événement du va'a de Taiarapu Ouest. L'idée c'est un peu de confronter nos jeunes à l'élite du va'a… Même si on a aussi chez nous de très bons rameurs qui sont dans de grands clubs”, poursuit Heivini Le Gléau. Le parcours Sénior de 21 km traverse les trois communes de Toahotu, Vairao et Teahupoo avec une boucle en lagon entre la Pointe Riri et la Marina de Teahupoo.



Les inscriptions seront ouvertes samedi matin sur place dès 7 heures. Les organisateurs prévoient 500 000 Fcfp de “prize money” cette année, avec deux podiums Séniors et Vétérans +40 à 100 000 Fcfp. “Et pour saluer l'initiative des fondateurs du club et de cette course, les employés de l'Ifremer, on essaie de donner au moins un paraha peue à chacun des gagnants”, glisse Heivini. “Le parcours lui-même passe tout près des cages des paraha peue. C'est un petit clin d'œil”.





Pratique Samedi 6 août à Puunui à Toahotu, Pointe Riri.



7 heures : ouverture des inscriptions

8h45 : départ Junior / Sénior Dame / Vétéran H50 pour 15 km

9 heures : départ Cadet / Vétéran Dame 40+50 / Para pour 11 km

10h45 : départ Senior Homme et Vétéran 40 pour 21 km

11 heures : départ Minime G+F Benjamin G+F pour environ 4 km

13h30 : Remise des prix.



Tarifs :



Benjamin / minime = 1 000 Fcfp

Cadet / Para / vétéran Dame 40+50 = 2 000 Fcfp

Junior / Senior Dame / Vétéran H 50 = 3 000 Fcfp

Senior Homme / Vétéran H 40 = 3 500 Fcfp



(Inscription le jour même ou au snack Tavania à Vairao ou à la fédération de va'a.)



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 4 Août 2022 à 12:07 | Lu 70 fois