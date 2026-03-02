

La Papouasie-Nouvelle-Guinée interdit la consommation de poisson après la mort de milliers d'animaux

Sydney, Australie | AFP | jeudi 18/03/2026 - Les autorités d'une île isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont interdit la consommation de poisson le temps d'une enquête pour comprendre pourquoi des milliers d'animaux marins sont morts et des centaines d'habitants sont tombés malades.



La situation d'environ 1.500 personnes, dont l'alimentation provient en grande partie de la mer, a été portée par des groupes de défense des océans devant des dirigeants du pays, exhortant le gouvernement à agir plus rapidement.



John Aini, qui dirige le groupe Ailan Awareness, a commencé à recevoir des informations décrivant la mort de poissons en décembre, avant de se rendre sur place.



"J’étais là pour voir les poissons suffoquer en essayant de respirer", a-t-il expliqué à l'AFP par téléphone.



En cinq jours, Ailan Awareness a recensé 3.451 animaux marins morts, dont des poissons aux yeux décolorés et exorbités, présentant une chair de couleur verte. Le groupe a également rapporté une odeur de soufre près des récifs.



Au moins 750 personnes ont signalé des problèmes de santé. Des habitants se sont plaints de douleurs thoraciques, de problèmes cutanées et de toux après avoir mangé du poisson et nagé dans la mer.



Le ministre de la Pêche de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Jelta Wong, a déclaré que les habitants de la province de Nouvelle-Irlande devaient cesser de consommer du poisson, le temps que les enquêteurs identifient d'éventuelles substances toxiques. Les soupçons se portent sur des produits chimiques utilisés dans les activités industrielles le long de la côte.



"Nous ne savons pas quel produit chimique se trouve dans le poisson", a-t-il reconnu mercredi au Parlement. L'enquête doit durer "une semaine ou deux", a-t-il ajouté.



Pendant ce temps, les habitants "sont repartis en mer pour pêcher, car où pourraient-ils bien trouver de quoi se nourrir sinon? Ils prennent des risques", s'inquiète M. Aini.



"C'est un gros problème de dire aux gens de ne pas manger de poisson alors qu'ils n'ont aucune autre source de nourriture à part les légumes verts et les fruits", a estimé auprès de l'AFP Bodhi Patil, fondateur de la fondation Innerlight qui s'est également rendu sur place.



En attendant une réponse des autorités, les associations de défense des océans collectent des fonds en ligne et prévoient d'acheminer des réservoirs d'eau et du matériel médical dès la semaine prochaine.

le Jeudi 19 Mars 2026 à 06:44 | Lu 712 fois





