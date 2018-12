La Pacifique des Jeux soutient la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer

Reconnue d’intérêt général, la FEPSM regroupe environ 300 bénévoles adhérents répartis sur tout le territoire de la Polynésie. La mission de ces hommes et de ces femmes bénévoles est d’appareiller avec leurs poti marara, bonitiers ou leurs navires pour aller secourir des usagers de la mer en difficulté, à tout moment du jour ou de la nuit à la demande et sous la coordination du JRCC (Joint Rescue Coordination Center), basé à Arue. Ces bénévoles constituent un véritable maillage de moyens privés de proximité sur lequel le JRCC compte énormément. " La FEPSM est extrêmement importante pour nous. Il faut savoir que le sauvetage en mer est basé sur la solidarité des gens de mer. Cela se traduit par l'assistance portée de façon spontanée par les gens qui entendent les messages d'aide en mer, mais aussi par des bénévoles qui proposent de porter assistance à des camarades. Il est difficile d'avoir des organismes étatiques qui répondent H24 tout le long des côtes, mais par contre on sait que partout sur les îles, on a des bons marins, compétents qui connaissent bien leur endroit et qui peuvent intervenir en mer pour porter assistance (…). C'est vraiment un réseau extraordinaire disponible H24" , insiste Antoine Ferri, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur du JRCC.