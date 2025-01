La PICS Academy veut démocratiser les paiements en Bitcoin

Tahiti, le 21 janvier 2024 – La Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) Academy organise une formation gratuite, le 8 février prochain, pour aider les commerçants et artisans polynésiens à accepter les paiements en Bitcoin. Cette initiative vise à démystifier l’utilisation des cryptomonnaies dans l’économie locale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales et touristiques



Le 8 février prochain, la Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) Academy organise une formation gratuite destinée aux commerçants, artisans et patentés polynésiens. Cette initiative a pour objectif d’enseigner l’acceptation des paiements en Bitcoin de manière simple et pratique. S’inscrivant dans la continuité du sommet PICS 2022 et des nombreuses initiatives de son fondateur Hellmouth Banner, cette formation présente le Bitcoin sous un angle novateur : non pas comme un objet de spéculation, mais comme un outil financier accessible et fonctionnel. “Bien sûr, sans hypocrisie, la spéculation et l’investissement sont des sujets pour la cryptomonnaie, mais c’est généralement dangereux et compliqué pour les débutants”, explique Hellmouth Banner au micro de Tahiti Infos.



La PICS Academy s’éloigne ainsi des fluctuations spéculatives souvent associées aux cryptomonnaies pour mettre en avant le Bitcoin comme un réseau monétaire décentralisé. Celui-ci permet des transactions directes entre deux parties, vendeur et acheteur, sans intermédiaire financier, offrant ainsi une alternative aux systèmes de paiement traditionnels. Ce système est particulièrement pertinent pour les commerçants souhaitant diversifier leurs options de paiement et s’ouvrir à une clientèle adepte des nouvelles technologies financières. “On peut utiliser le Bitcoin pour effectuer des paiements, échanger de la valeur ou acheter des biens”, précise Hellmouth Banner.



Des paiements, en francs ou en Bitcoin



“Nous nous adressons prioritairement aux professionnels pour leur présenter des solutions technologiques permettant d’accepter le Bitcoin dans tous types de commerces, qu’il s’agisse d’échoppes de bord de route, de boutiques ou encore de plateformes de e-commerce. Tout commerçant disposant d’un smartphone peut apprendre à accepter le Bitcoin comme monnaie, sans équipement lourd”, détaille le fondateur du PICS. La formation, entièrement gratuite, a pour vocation de démystifier l’utilisation du Bitcoin en fournissant aux participants les outils nécessaires pour l’intégrer dans leurs activités commerciales.



De plus, les commerçants n’auront pas à manipuler directement le Bitcoin s’ils le souhaitent. “Ils pourront choisir de recevoir l’équivalent de leur vente en francs CFP sur leur compte bancaire dans un délai de 12 à 24 heures, ou bien de conserver un pourcentage en Bitcoin. Par exemple, si je vends un sandwich à 1 000 francs, je peux recevoir cette somme sur mon compte bancaire de manière traditionnelle ou en partie en Bitcoin”, illustre Hellmouth Banner.



Une solution technique sécurisée



Le système, simple d’utilisation, repose sur Swiss Bitcoin Pay, une société suisse partenaire de la formation du PICS. “Swiss Bitcoin Pay opère sous l’autorité des marchés financiers suisses. C’est donc une structure rigoureuse et sécurisée. Ce n'est pas une obscure société exotique”, affirme-t-il. La technologie blockchain employée par cette solution garantit une traçabilité et une sécurité accrues, réduisant ainsi les risques de fraude.



Autre avantage : cette plateforme est gratuite et entraîne des coûts 5 à 15 fois inférieurs à ceux des réseaux traditionnels comme Visa, pour le même usage. En adoptant cette technologie, les professionnels polynésiens pourront réduire leurs frais de transaction tout en accédant à un réseau monétaire mondial.



Préparer la transition vers l'avenir des paiements



En Polynésie, la compréhension des cryptomonnaies reste limitée, ce qui alimente souvent une certaine méfiance. Pourtant, selon Hellmouth Banner, “une étude a montré qu’en France métropolitaine, entre 8 et 12% de la population possède des cryptomonnaies, un taux supérieur à celui des actions en bourse. En Polynésie, on estime que ce ratio est comparable”.



Ainsi, de nombreux Polynésiens pourraient dépenser leurs cryptomonnaies dans les commerces qui les acceptent. “Acheter un litre de lait ou un billet d’avion avec des cryptomonnaies, c’est plus accessible et moins risqué que de s’aventurer dans le trading”, ajoute-t-il.



Adopter les cryptomonnaies aujourd’hui, c’est également se positionner comme un acteur innovant. Les paiements dématérialisés, via des solutions comme Google Pay ou Apple Pay, se multiplient et sont devenus la norme dans de nombreux pays. Accepter le Bitcoin constitue donc une étape supplémentaire dans cette évolution. “Comprendre et accepter le BTC comme vecteur de paiement permet d’anticiper l’avenir et de profiter d’un effet ‘premier arrivé’ face aux concurrents”, souligne le PICS.



Une opportunité de miser sur le crypto-tourisme



Dans un avenir plus proche, si un nombre croissant de commerçants polynésiens (hôtels, compagnies aériennes, restaurants, etc.) acceptent les paiements en Bitcoin, la Polynésie pourrait attirer une nouvelle catégorie de voyageurs : les crypto-touristes. “Plus les commerçants adopteront cette technologie, plus la Polynésie sera visible sur Bitcoin Map, une carte mondiale indiquant les commerces acceptant le Bitcoin”, explique Hellmouth Banner. “Le crypto-tourisme est une vérité opérationnelle. Les bitcoineurs américains, européens et asiatiques vont là où ils peuvent dépenser leurs bitcoins et ils pourraient venir en Polynésie les dépenser.”



Selon un article du Times London, Le Salvador, qui avait adopté il y a trois ans le Bitcoin comme monnaie légale – avant de révoquer cette décision en décembre dernier – avait observé une augmentation du nombre de visiteurs. En offrant la possibilité aux touristes de régler leurs achats en cryptomonnaies, la Polynésie pourrait se positionner comme une destination moderne et innovante, répondant aux attentes d'une nouvelle catégorie de voyageurs.



Une formation 100% gratuite



L’initiative de la PICS Academy représente une véritable opportunité pour l’économie locale. En facilitant l’adoption des cryptomonnaies par les professionnels polynésiens, elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives commerciales et touristiques. Et tout cela gratuitement. “Nous prenons tout en charge : location de la salle, déplacements et même la journée de formation. C’est une partie de notre mission d’éducation”, affirme Hellmouth Banner. Une aubaine pour les 35 commerçants déjà inscrits. “On va certainement limiter le nombre de participants à 45-50, en fonction de la salle. Le lieu exact sera communiqué aux participants la semaine avant l'événement”, précise-t-il également. Le 8 février prochain, la Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) Academy organise une formation gratuite destinée aux commerçants, artisans et patentés polynésiens. Cette initiative a pour objectif d’enseigner l’acceptation des paiements en Bitcoin de manière simple et pratique. S’inscrivant dans la continuité du sommet PICS 2022 et des nombreuses initiatives de son fondateur Hellmouth Banner, cette formation présente le Bitcoin sous un angle novateur : non pas comme un objet de spéculation, mais comme un outil financier accessible et fonctionnel. “Bien sûr, sans hypocrisie, la spéculation et l’investissement sont des sujets pour la cryptomonnaie, mais c’est généralement dangereux et compliqué pour les débutants”, explique Hellmouth Banner au micro de Tahiti Infos.La PICS Academy s’éloigne ainsi des fluctuations spéculatives souvent associées aux cryptomonnaies pour mettre en avant le Bitcoin comme un réseau monétaire décentralisé. Celui-ci permet des transactions directes entre deux parties, vendeur et acheteur, sans intermédiaire financier, offrant ainsi une alternative aux systèmes de paiement traditionnels. Ce système est particulièrement pertinent pour les commerçants souhaitant diversifier leurs options de paiement et s’ouvrir à une clientèle adepte des nouvelles technologies financières. “On peut utiliser le Bitcoin pour effectuer des paiements, échanger de la valeur ou acheter des biens”, précise Hellmouth Banner.“Nous nous adressons prioritairement aux professionnels pour leur présenter des solutions technologiques permettant d’accepter le Bitcoin dans tous types de commerces, qu’il s’agisse d’échoppes de bord de route, de boutiques ou encore de plateformes de e-commerce. Tout commerçant disposant d’un smartphone peut apprendre à accepter le Bitcoin comme monnaie, sans équipement lourd”, détaille le fondateur du PICS. La formation, entièrement gratuite, a pour vocation de démystifier l’utilisation du Bitcoin en fournissant aux participants les outils nécessaires pour l’intégrer dans leurs activités commerciales.De plus, les commerçants n’auront pas à manipuler directement le Bitcoin s’ils le souhaitent. “Ils pourront choisir de recevoir l’équivalent de leur vente en francs CFP sur leur compte bancaire dans un délai de 12 à 24 heures, ou bien de conserver un pourcentage en Bitcoin. Par exemple, si je vends un sandwich à 1 000 francs, je peux recevoir cette somme sur mon compte bancaire de manière traditionnelle ou en partie en Bitcoin”, illustre Hellmouth Banner.Le système, simple d’utilisation, repose sur Swiss Bitcoin Pay, une société suisse partenaire de la formation du PICS. “Swiss Bitcoin Pay opère sous l’autorité des marchés financiers suisses. C’est donc une structure rigoureuse et sécurisée. Ce n'est pas une obscure société exotique”, affirme-t-il. La technologie blockchain employée par cette solution garantit une traçabilité et une sécurité accrues, réduisant ainsi les risques de fraude.Autre avantage : cette plateforme est gratuite et entraîne des coûts 5 à 15 fois inférieurs à ceux des réseaux traditionnels comme Visa, pour le même usage. En adoptant cette technologie, les professionnels polynésiens pourront réduire leurs frais de transaction tout en accédant à un réseau monétaire mondial.En Polynésie, la compréhension des cryptomonnaies reste limitée, ce qui alimente souvent une certaine méfiance. Pourtant, selon Hellmouth Banner, “une étude a montré qu’en France métropolitaine, entre 8 et 12% de la population possède des cryptomonnaies, un taux supérieur à celui des actions en bourse. En Polynésie, on estime que ce ratio est comparable”.Ainsi, de nombreux Polynésiens pourraient dépenser leurs cryptomonnaies dans les commerces qui les acceptent. “Acheter un litre de lait ou un billet d’avion avec des cryptomonnaies, c’est plus accessible et moins risqué que de s’aventurer dans le trading”, ajoute-t-il.Adopter les cryptomonnaies aujourd’hui, c’est également se positionner comme un acteur innovant. Les paiements dématérialisés, via des solutions comme Google Pay ou Apple Pay, se multiplient et sont devenus la norme dans de nombreux pays. Accepter le Bitcoin constitue donc une étape supplémentaire dans cette évolution. “Comprendre et accepter le BTC comme vecteur de paiement permet d’anticiper l’avenir et de profiter d’un effet ‘premier arrivé’ face aux concurrents”, souligne le PICS.Dans un avenir plus proche, si un nombre croissant de commerçants polynésiens (hôtels, compagnies aériennes, restaurants, etc.) acceptent les paiements en Bitcoin, la Polynésie pourrait attirer une nouvelle catégorie de voyageurs : les crypto-touristes. “Plus les commerçants adopteront cette technologie, plus la Polynésie sera visible sur Bitcoin Map, une carte mondiale indiquant les commerces acceptant le Bitcoin”, explique Hellmouth Banner. “Le crypto-tourisme est une vérité opérationnelle. Les bitcoineurs américains, européens et asiatiques vont là où ils peuvent dépenser leurs bitcoins et ils pourraient venir en Polynésie les dépenser.”Selon un article du Times London, Le Salvador, qui avait adopté il y a trois ans le Bitcoin comme monnaie légale – avant de révoquer cette décision en décembre dernier – avait observé une augmentation du nombre de visiteurs. En offrant la possibilité aux touristes de régler leurs achats en cryptomonnaies, la Polynésie pourrait se positionner comme une destination moderne et innovante, répondant aux attentes d'une nouvelle catégorie de voyageurs.L’initiative de la PICS Academy représente une véritable opportunité pour l’économie locale. En facilitant l’adoption des cryptomonnaies par les professionnels polynésiens, elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives commerciales et touristiques. Et tout cela gratuitement. “Nous prenons tout en charge : location de la salle, déplacements et même la journée de formation. C’est une partie de notre mission d’éducation”, affirme Hellmouth Banner. Une aubaine pour les 35 commerçants déjà inscrits. “On va certainement limiter le nombre de participants à 45-50, en fonction de la salle. Le lieu exact sera communiqué aux participants la semaine avant l'événement”, précise-t-il également. Lien pour s'inscrire ici

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 21 Janvier 2025 à 14:33 | Lu 235 fois