La Nuit du droit à l’UPF le 4 octobre

Tahiti, le 29 août 2024 – Tout comme l'année dernière, la Nuit du droit sera organisée le 4 octobre prochain à l'Université de la Polynésie française. Étudiants et acteurs du monde judiciaire se retrouveront autour d'une scène de crime afin, notamment, de découvrir les métiers du droit.



La cour d'appel de Papeete, en collaboration avec l'Université de la Polynésie française ainsi qu'avec la gendarmerie, organisera le 4 octobre prochain la Nuit du droit. Alors que l'événement avait été marqué, l'année dernière, par la projection du film Je verrai toujours vos visages suivie d'un débat, les participants se réuniront cette année pour étudier une scène de crime et les actes judicaires qui en découlent.



Tel que l'explique Jacques Louvier, avocat général, les organisateurs ont souhaité revenir à “quelque chose de plus participatif” : “Nous voulions mettre en place un projet vivant puisque nous avons prévu un cas pratique pour être dans la réalité avec la découverte d’un cadavre. Nous allons donc expliquer aux différentes personnes qui y participeront la manière dont on gère une scène de crime avec l’intervention des gendarmes, notamment des techniciens en identification criminelle, du procureur ou d’un membre du parquet ainsi que d’un médecin légiste qui fera les premières constatations pour déterminer si l’on est face à un crime. Sur la base de ces éléments, on ouvrira soit une information judiciaire, soit une enquête en recherche des causes de la mort ou un classement sans suite. Il s’agira de fermer des portes.”



“Petits litiges du quotidien”



Si la sphère pénale est certainement l'un des domaines du droit qui intéresse davantage le grand public, Jacques Louvier précise qu'à l'avenir, cet événement pourrait peut-être s'orienter vers le droit civil en abordant, à titre d'exemple, les “petits litiges du quotidien” comme les “conflits de voisinage” ou les cas où “un garagiste répare mal un véhicule” car “ce sont les types de litiges que l’on a tous rencontrés un jour dans sa vie quotidienne”.



L’idée de ce projet est aussi de “faire découvrir les métiers du droit, à savoir ce que fait un médecin légiste quand on découvre un corps, comment le procureur de la République oriente les recherches ou bien encore comment travaillent les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie”. Outre les professionnels du secteur judiciaire, le public pourra également assister à l'événement.