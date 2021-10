La Nouvelle-Zélande vise 90% de vaccinés pour mettre fin aux confinements

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 21/10/2021 - La Nouvelle-Zélande a fixé un objectif de vaccination de 90 % vendredi pour mettre fin aux confinements, tandis que la Première ministre Jacinda Ardern a dévoilé un plan d'ouverture malgré l'emprise tenace du variant Delta.



"Nous avons examiné toutes les preuves, parlé à des experts, étudié la modélisation de notre situation et fixé un objectif de 90% de vaccination complète pour chaque DHB (district sanitaire) de Nouvelle-Zélande", a déclaré vendredi Mme Ardern à la presse.



"Nous ne pouvons pas demander aux personnes vaccinées de rester à la maison pour toujours", a-t-elle ajouté, faisant passer son objectif de l'élimination complète du Covid-19 à la minimisation de sa propagation dans la communauté en intensifiant la vaccination.



Environ 86% des Néo-Zélandais éligibles ont reçu leur première dose de vaccin et 68% sont complètement vaccinés.



Mme Ardern a reçu de nombreuses éloges pour sa réponse initiale au coronavirus, qui impliquait des mesures de confinement strictes, une recherche rigoureuse des contacts et des restrictions strictes aux frontières.



Sa politique du "Covid zéro" n'a fait que 28 morts sur une population de cinq millions d'habitants et la vie a été quasiment normale pendant de longues périodes.



Mais la Première ministre a déclaré que cette stratégie n'était plus viable en raison du variant Delta, hautement infectieux, détectée à Auckland en août.



"Ses tentacules ont atteint nos communautés et il est difficile de s'en défaire, même en utilisant les meilleures mesures de santé publique et les restrictions les plus strictes dont nous disposions", a-t-elle déclaré.



Mme Ardern a déclaré que la nouvelle politique donnerait de l'espoir à près de deux millions de résidents d'Auckland qui ont été soumis à des restrictions draconiennes pendant neuf semaines.



"Si vous voulez l'été, si vous voulez aller dans les bars et les restaurants, faites-vous vacciner", a-t-elle dit.



"Si vous êtes vacciné, vous pourrez profiter des choses que vous aimez, en étant sûr que les personnes qui vous entourent et l'environnement dans lequel vous vous trouvez sont aussi sûrs que possible dans le monde du Covid", a-t-elle ajouté.