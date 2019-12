La Nouvelle-Zélande se recueille une semaine après l'éruption

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 15/12/2019 - La Nouvelle-Zélande a observé lundi une minute de silence en hommage aux victimes de l'éruption volcanique de White Island, une semaine après la catastrophe qui a fait 18 morts.



Dans tout l'archipel, des habitants ont marqué un temps de recueillement à 14H11 (01H11 GMT), heure à laquelle avait débuté la dramatique éruption.

Les drapeaux avaient été mis en berne à l'extérieur du Parlement néo-zélandais, à Wellington, où la Première ministre Jacinda Ardern a interrompu une réunion de son gouvernement avant de se lever et d'observer tête baissée la minute de silence.

"Nos pensées continuent d'aller vers les familles de ceux qui sont morts et de ceux qui ont été blessés", a-t-elle dit.

Nombre de victimes étaient australiennes et le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé que ses compatriotes observaient également cette minute de silence.

La maire de Whakatane, la ville la plus proche de White Island, a annoncé que les autorités avaient emmené en bateau des familles de victimes en mer à bonne distance du volcan pour cet instant de recueillement.

La catastrophe a fait 18 morts, parmi lesquels deux guides néo-zélandais et 16 touristes provenant de divers pays. Au moins huit Australiens et deux Américains possédant un titre de résidence permanente en Australie figurent parmi les personnes décédées.

- Traversée "lugubre" -

Au moment de l'éruption, 47 personnes se trouvaient sur l'île, venant, outre de Nouvelle-Zélande, d'Australie et des Etats-Unis, d'Allemagne, de Chine, de Malaisie et du Royaume-Uni.

Plusieurs demeurent dans des hôpitaux de Nouvelle-Zélande et d'Australie, dans des unités de soins intensifs en raison de graves brûlures.

Le directeur de la police néo-zélandaise, Mike Bush, a indiqué que la priorité était d'identifier tous les corps retrouvés et de localiser les dépouilles des deux derniers disparus, qui seraient immergées au large de l'île volcanique.

"Nous travaillons avec tous les experts, y compris l'officier de port qui connaît ces eaux mieux que personne, pour essayer de prédire où pourraient être ces personnes", a-t-il expliqué à la radio RNZ.

"Nous poursuivrons cette opération aussi longtemps qu'il y aura une chance de récupérer ces corps", a-t-il ajouté. A une autre radio, Magic, il a déclaré que cela pourrait "prendre des jours ou des semaines".

Il s'est dit confiant quant aux chances, à terme, d'identifier tous les corps et de les rendre aux familles. "Cela avance vraiment bien", a-t-il dit. "Il est vraiment important que nous fassions cela bien et aussi vite que possible."

Plusieurs des touristes qui se trouvaient sur White Island effectuaient une croisière à bord du bateau Ovation of the Seas qui est arrivé lundi matin à Sydney.

La traversée de la mer de Tasman a été "un peu lugubre", a confié à la chaîne Channel Nine Troy, un passager qui a refusé de donner son nom de famille. "L'équipage a été très bien, en essayant de garder le moral mais on voyait bien que c'était dur pour eux".