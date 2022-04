La Norvège donne des missiles antiaériens de conception française à l'Ukraine

Oslo, Norvège | AFP | mercredi 19/04/2022 - La Norvège a donné une centaine de missiles antiaériens de conception française à l'Ukraine en guerre contre la Russie, a annoncé mercredi le gouvernement norvégien.



Le don, déjà réalisé, porte sur des lanceurs Mistral avec une centaine de missiles qui étaient jusqu'à présent embarqués sur des navires de la marine norvégienne, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.



Construit depuis la fin des années 1980 par le groupe de défense Matra, fusionné depuis au sein du géant européen MBDA, le Mistral est un missile sol-air de très courte portée.



Fin mars, lors d'un discours par visioconférence devant le Parlement norvégien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé à Oslo des missiles antiaériens, mais d'un type plus moderne, le NASAMS, produit par le norvégien Kongsberg Defense & Aerospace.



"Le missile (Mistral) doit être retiré du service dans l'armée norvégienne mais cela reste une arme moderne et efficace qui sera d'une grande utilité pour l'Ukraine", a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, cité dans le communiqué.



"D'autres pays ont aussi donné des systèmes d'armes similaires", a-t-il ajouté.



"Bonnes nouvelles du matin", s'est félicité sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, en commentant le don norvégien.



Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, la Norvège a déjà fourni à l'Ukraine quelque 4.000 armes antichars de type M72 et d'autres petits équipements militaires.