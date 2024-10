La Moloka’i Hoe revoit enfin le jour

On y croyait plus ! Après quatre années d’absences, dû au Covid et à l’incendie de Maui, la Moloka’i Hoe, une des plus importantes courses de va’a au monde, revient sur le devant de la scène. La O’ahu hawaiian canoe racing association (OHCRA), l’association organisatrice de ce grand événement, explique que cette année, les équipages partiront de Hale O Lono à Moloka’i, et iront jusqu’à Waikīkī Beach sur l’île de O’ahu, devant le Hilton Hawaiian Village, pour une distance de soixante-seize kilomètres. Elles emprunteront le mythique canal Ka’iwi, qui célèbrera sa soixante douzième traversée. “Au cours des soixante-dix dernières années, la traversée du canal Ka’iwi est devenue la pierre angulaire de la réussite de la communauté va’a”, a déclaré Luana Froiseth, directrice de course pour l’OHCRA. “Cette course est la démonstration de la préservation de la culture hawaiienne des courses de va’a. Elle honore notre riche patrimoine tout en unissant les pagayeurs du monde entier.”



La Moloka’i Hoe est devenue l’un des événements majeurs de sports d’équipes Hawaiien, qui se déroulent chaque année. Cette course prestigieuse attire plus de mille rameurs, dont les meilleurs, venant de Hawaii, de Tahiti, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’ailleurs. Les conditions océaniques imprévisibles et les forts courants font de ce parcours, l’un des plus redoutables, mettant à l’épreuve les compétences et l’endurance des participants. Pour Tahiti, c’est une course historique car c’est toujours l’équipe Shell Va’a qui détient le record de la distance en 4 heures 30 minutes et 54 secondes, depuis 2011. C’est également elle qui avait gagné la dernière édition en 2019. Déjà à cette époque, douze équipages polynésiens avaient pris le départ. Quatre d’entre elles avaient atteint le top 10, dont deux étaient montés sur les plus hautes marches du podium (Shell premier et OPT deuxième).



Cette année, l’équipe au coquillage va vouloir défendre son titre. Vainqueur des deux dernières éditions (2019,2018), l’équipe de l’entraineur David Tepava se veut confiante.“ Nous sommes arrivés aujourd’hui [lundi 7 octobre, NDLR] la semaine va être basée sur la récupération. On sort d’une grosse préparation pour cette course car elle est très importante pour nous. On sait par expérience que si les conditions sont intenses, c’est une course qui va nous demander énormément d’énergie. C’est ce qui fait la beauté de la Moloka’i Hoe. L’équipe se porte bien, elle est en pleine confiance, et très motivée pour relever ce défi. Depuis quatre ans que la course n’a pas eu lieu, nous remettons en jeu notre titre et nous comptons bien le garder.” Accompagnée de la seule autre équipe de Polynésie, les popora te hoe mamu /Toa Amok de Bora Bora, l’équipe de Shell Va’a va fièrement représenter le Fenua.



Pour cette nouvelle édition, l’OHCRA s’est engagée dans une Molokai Hoe plus tournée vers le respect des hommes et de l’environnement. Pour cela, elle s’est associée à des compagnies aériennes pour pouvoir augmenter les possibilités de transport, de manières à ce que les habitants de Molokai, ne soient pas empêchés de se déplacer durant cette période. Un phénomène dû au nombre de rameurs, leur entourage et de spectateurs, obligés de se déplacer par les airs pour se rendre sur le site du départ. Pour ces derniers il a été demandé de prendre le bateau, autant que possible. Une réelle volonté de respecter les locaux, les participants et les coutumes.



En ouverture de cet événement, a eu lieu, le dimanche 29 septembre dernier, la Nā Wāhine O Ke Kai. Cette course réservée aux femmes et associée à la Molokai Hoe, marque le retour triomphal du va ’a hawaiien. Une semaine avant sa grande sœur, elle s’est déroulée sur le même trajet. Outre l’événement sportif passionnant, ces quinze jours de fête permettront à la culture et aux traditions de l’archipel d’être mis à l’honneur.