La Malaisie sollicite Interpol pour localiser une humoriste

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | mercredi 14/06/2023 - La Malaisie a sollicité Interpol pour localiser une humoriste américaine après une blague sur la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines qui a suscité des réactions de colère en Asie du Sud-Est, a indiqué la police mercredi.



La comédienne Jocelyn Chia a mentionné la catastrophe aérienne dans son spectacle au Comedy Cellar à New York en avril, selon les médias, en évoquant les relations tendues entre la Malaisie et Singapour, où elle a grandi.



Le vol MH370 qui a disparu en mars 2014 est l'un des accidents aériens les plus meurtriers de Malaisie, avec 239 personnes à bord présumées mortes.



L'indignation suscitée par la blague de Jocelyn Chia a été telle que la police malaisienne a ouvert une enquête en vertu de la législation contre les contenus en ligne choquants, a indiqué la police de l'Etat de Johor.



Le chef de la police de cet Etat du sud du pays, Kamarul Zaman Mamat, a indiqué mercredi que les autorités avaient envoyé une requête à Interpol demandant "un complément d'information sur la suspecte, pour aider à l'enquête", après avoir reçu des signalements.



La Malaisie et Singapour ont formé brièvement un seul État après la fin de la colonisation britannique et se sont séparés en 1965.



Jocelyn Chia, d'origine singapourienne, remarque dans son spectacle que si Singapour est devenu un pays développé, en Malaisie "les avions ne peuvent pas voler". "La disparition de Malaysia Airlines n'est pas drôle, hein", a-t-elle poursuivi, remarquant que "certaines blagues n'atterrissent pas bien".



Cela a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, suivi de condamnations par de hauts responsables en Malaisie et à Singapour.



"Je suis consterné par ses déclarations horribles", a tweeté la semaine dernière le singapourien ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan. "Nous chérissons nos liens familiaux et d'amitié avec la Malaisie", a-t-il déclaré s'excusant pour "la peine causée à tous les Malaisiens."



Jocelyn Chia, ancienne avocate née aux États-Unis, s'est défendue en déclarant qu'elle avait joué ce spectacle "plus d'une centaine de fois" sans aucun problème.



"J'assume ma blague, mais avec une nuance – je l'assume dans son intégralité", a-t-elle déclaré à la chaîne CNN dans des commentaires diffusés dimanche.



"Après réflexion, je comprends qu'un clip vidéo vu hors du contexte d'un club de comédie est risqué", a-t-elle ajouté.



Commentant la requête de la police malaisienne, elle a tweeté mercredi qu'elle "adorerait voir le visage de l'officier d'Interpol qui a reçu cette demande."