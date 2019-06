La Maison du combattant raconte "Les Polynésiens dans la France libre"

PAPEETE, le 28 juin 2019 - Située à Papeete, la Maison du combattant organise actuellement une exposition sur les Polynésiens dans la France libre. Les Polynésiens ont été l’un des premiers territoires français d’outremer à rejoindre le camp de la liberté.



Pour mieux comprendre la France libre et l’engagement des Polynésiens à ses côtés, rendez-vous à la Maison du combattant. Elle organise une exposition à ce propos.



Une quinzaine de panneaux permettent d’y voir plus clair sur ce regroupement militaire en rupture avec l’armée française durant l’occupation allemande de la France. La France libre était réunie autour du général de Gaulle, tandis que la France occupée sous les ordres du maréchal Pétain.



Les Polynésiens se sont ralliés à la France libre le 2 septembre 1940, ils ont été parmi les premiers territoires d’outremer à assumer cet engagement.



Au total, 940 Français libres polynésiens sont connus. Un panneau recense certains noms du Bataillon d’infanterie de marine polynésien (BIMP).



Le BIMP a été constitué après la bataille de Bir Hakeim (juin 1942) par la fusion du Bataillon d’infanterie de marine (Bim) venu de Chypre et du Bataillon du Pacifique (BP), venu de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie.



Sur les panneaux vous retrouverez par ailleurs des descriptions de navires, des portraits…