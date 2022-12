La Maison Blanche met en garde contre la montée en puissance de Wagner

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 22/12/2022 - La Maison Blanche a livré jeudi un sérieux avertissement contre la montée en puissance du groupe paramilitaire russe Wagner, selon elle "rival" de l'armée régulière russe en Ukraine, et qui reçoit désormais de l'armement de Corée du Nord.



"La Corée du Nord a fait une première livraison à Wagner, qui a payé pour ces équipements. Le mois dernier, (elle) a livré en Russie des obus et des missiles destinés à Wagner", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain.



Les Etats-Unis estiment que Pyongyang "envisage de livrer plus d'équipement", a-t-il dit lors d'un entretien avec des journalistes.



"C'est une claire violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le fait que le président Poutine demande l'aide de la Corée du Nord montre que la Russie est seule et désespérée", a commenté pour sa part le chef de la diplomatie britannique James Cleverly.



Le porte-parole de la Maison Blanche a par ailleurs estimé qu'à l'heure actuelle Wagner comptait 50.000 hommes déployés en Ukraine - 10.000 mercenaires et 40.000 recrutés dans les prisons russes. Et que l’organisation dépensait 100 millions de dollars par mois pour ses opérations dans le pays.



Washington, qui a déjà pris des sanctions contre cette organisation de mercenaires présente sur plusieurs théâtres de conflit dans le monde, va prendre "dans les prochaines semaines" des mesures supplémentaires, a indiqué John Kirby.



- "Boucherie" -

Le groupe paramilitaire est actif en Syrie, en Libye, au Soudan, et en République centrafricaine. Il a été accusé de participer à des exactions à plusieurs endroits.



"Il est évident pour nous que Wagner est en voie de devenir une puissance rivale de l'armée russe régulière et d'autres ministères russes", a encore indiqué le porte-parole, en assurant que l'influence au Kremlin du chef du groupe, Evguéni Prigojine, ne faisait qu'"augmenter".



"Depuis des mois, l'armée russe compte sur Wagner pour mener le combat dans certaines zones du Donbass (est de l'Ukraine) et dans certains cas, les officiers russes sont en réalité soumis aux ordres de Wagner", a détaillé John Kirby.



Il a assuré que les forces de Wagner "mal équipées et mal entraînées", souffraient de "lourdes pertes" sur le champ de bataille.



Le porte-parole américain a ainsi estimé que Wagner avait perdu 1.000 hommes récemment en Ukraine.



Evguéni Prigojine, qui n'a "aucune considération pour la vie humaine", "envoie des hommes russes à la boucherie à Bakhmout", ville du front où les combats font rage, a déclaré John Kirby.



"Il semble s'intéresser beaucoup plus à son influence au Kremlin qu'aux hommes qu'il recrute pour se battre en Ukraine. Tout ce qui compte pour lui est de faire bonne figure auprès (du président russe Vladimir) Poutine", a-t-il encore asséné.