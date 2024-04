La MFR de Papara ouvre ses portes au public

Tahiti, le 17 avril 2024 - Vendredi 26 et samedi 27 avril, les élèves de la Maison familiale rurale de Taharu’u-Papara présenteront quelques-unes de leurs compétences en agriculture, élevage, cuisine, vente et services à la personne en présence de partenaires publics et privés, façon “mini-foire agricole”.



Cette semaine, la Maison familiale rurale de Papara accueille pendant deux jours des collégiens et des élèves de CJA pour leur donner un aperçu des formations dispensées. Quatre-vingts élèves de 13 à 25 ans y “cultivent les réussites” via des cursus en alternance en CAP Agricultures des régions chaudes (ARC) ou Services aux personnes et vente en espace rural (SAPVER), mais aussi en classe de quatrième et troisième.



La semaine prochaine, ce sera au tour du grand public de découvrir la MFR de Taharu’u lors de deux journées portes ouvertes, vendredi 26 et samedi 27 avril. Épaulés par l’équipe pédagogique, les élèves animeront des ateliers pour présenter leurs savoir-faire.





Visites, ateliers, ventes, conférences “On proposera un atelier de multiplication des végétaux sur du vétiver, gingembre, pitaya et raisin de mer. On va aussi faire visiter notre jardin pédagogique avec trois grandes cultures : la canne à sucre pour faire notre propre jus en lien avec la filière du rhum, le tiare Tahiti pour redynamiser la filière en formant de futurs ouvriers et exploitants, et le café jusqu’à la torréfaction. On essaie de changer les mentalités et de transmettre notre amour du fa’a’apu”, explique Heifara Taata, en tant que moniteur agricole.



Parmi les nouveautés qui seront présentées, les visiteurs pourront s’initier à l’élevage de lapins et de poules de chair, ainsi qu’à l’utilisation des machines agricoles. Chaque filière proposera des démonstrations. Des dégustations sont aussi au programme, ainsi que des ventes pour financer des projets pédagogiques. Une exposition retracera l’histoire de la MFR de Papara, qui célèbre ses 45 ans cette année. Enfin, deux séminaires seront proposés : le vendredi, à 11 heures, sur la potabilisation de l’eau, et le samedi, à 10 heures, sur l’hydroponie.



La MFR de Papara n’est pas la seule à ouvrir ses portes ce mois-ci. Du côté de Vairao, à Taiarapu-Ouest, la MFR Tumoana Rama a lancé les invitations pour le jeudi 25 avril.



Cédric Techer, directeur de la MFR de Papara : “Découvrir nos formations” “Ce sera un grand événement sur deux jours, comme une mini-foire agricole en présence de nos partenaires publics et privés. Nous avons plusieurs objectifs, en commençant par faire découvrir nos formations aux adultes et aux enfants en leur permettant d’aller à la rencontre de nos élèves en activité. C’est aussi une façon de préparer nos jeunes à organiser un événement et à tenir eux-mêmes des stands. Et pour ceux qui veulent s’inscrire, ce sera possible pour la prochaine rentrée scolaire.”



Pratique

Journées portes ouvertes à la MFR de Papara, route de la carrière, derrière l’école primaire. Vendredi 26 avril, de 9 à 16 heures, et samedi 27 avril, de 8 à 14 heures. Plus d’infos par téléphone au 89 40 02 19 et sur la page Facebook : MFREO de Taharuu-Papara

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 18 Avril 2024 à 18:34 | Lu 257 fois